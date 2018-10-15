Ankaralılar Ankara'nın Başkent oluşunu kutladı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) üyeleriyle düzenlediği söyleşi programıyla Ankara'nın Başkent Oluşunu'nun 95. yıldönümünü kutladı.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr İlhami Durmuş Ankara'nın Tarihi ve Kültürel Gelişimi konulu söyleşide bulundu. Söyleşiye AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Oda Başkanı Ercan Soydaş, Sincan Şöförler Odası Başkanı İsa Yalçın, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve AHİD üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman yaptı. Yaman, “Ankara'mızın Başkent Oluşunun 95. Yılını yaşamanın heyecanı ve coşkusuyla Başkentimizin bugünkü gibi örnek bir Başkent kimliği ile; ülkemizin ve milletimizin milli birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

Ankara'nın önemine vurgu yapan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Ankara, devletimizin merkezi olması bakımından ve biz Ankaralılar'ın da yurdu olması bakımından son derece önemli. Ankara'mızın Başkent Oluşunun 95. Yıl dönümünü kutluyorum. Kıymetli hocamız Prof Dr İlhami Durmuş'a bugün gerçekleştireceği sunum için Ankaralılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.