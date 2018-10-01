Ankaralılar “Birlik Aşuresi”nde buluştu

Çankaya Belediyesi'nin, sivil toplum dernekleriyle birlikte düzenlediği “Birlik Aşuresi” yoğun ilgi gördü.

Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlik Aşuresi”ne katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Taşdelen, “Mustafa Kemal aydınlığının olduğu bir Türkiye özlemi içinde olan bizler, Muharrem ayında ayrı ayrı etkinlik yapmayalım aşuremizi birlikte kaynatalım istedik. Böylece Hacı Bektaş'ın dediği gibi, bir olalım, iri olalım, diri olalım dedik” diye konuştu.

"Her inanca eşit hizmet"

“Birlik Aşuresi”nin aydınlık bir yola hizmet ettiğini vurgulayan Taşdelen, “Zulüm bu topraklarda hiç bitmedi ama o zulme hiçbir zaman boyun da eğilmedi. Tuncel Kurtiz'in dediği gibi, biz bu dünyayı değiştiremedik ama o dünya ve zalimler de bizi değiştiremedi. Asla zulme ve zalime boyun eğmeyeceğiz, bugün olduğu gibi, el ele birlikte olacağız. Gücümüzü birliğimizden alıyoruz” dedi.

Göreve geldiklerinden bugüne, kimseyi ötekileştirmeden, siyasi inancı kökeni nedeniyle ayrım yapmadan çalıştıklarını belirten Taşdelen, herkesin belediye başkanı olduğunu, cemevlerine de camilere de hizmet götürdüklerini vurguladı.

Taşdelen, en iyi ilçe belediyesi seçildiklerini, her alanda rekor kırdıklarını ifade ederek, “Kreşler, havuzlar, pazaryerleri, kütüphaneler, parklar, Çankaya Evleri yaptık. Rantçı belediyecilik anlayışına karşı halkçı belediyeciliğin nasıl yapılacağını herkese gösterdik dedi.

Aşure ikramı Başkan'dan

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Arzuman Ocağı'ndan İsmail Dede'nin dualarıyla başlayan etkinlikte, vatandaşlara aşure dağıttı.

Ankara Dersimliler Derneği, Aydos Dernekler Federasyonu, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu, Divriği Kültür Merkezi, Divriği Kültür Vakfı, Erzurumlular Dayanışma Federasyonu, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu ile birlikte düzenlenen etkinlikte, CHP Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı, Çankaya Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Bülent Ateşoğulları, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinlik, semah gösterisinin ardından, sanatçı Cengiz Özkan, Tolga Sağ, Erdal Beyazgül ve Ersin Perçin'in verdiği konserle sona erdi.