Ankaralılar Eymir Gölü'ne akın etti

Ankaralılar, hafta sonunu AVM'ler yerine yürüyüş yapmak ve doğayla iç içe geçirmek için Eymir Gölü'ne akın etti.

Başkentliler yaklaşık 20 dereceyi bulan sıcak havayı değerlendirerek doğayı tercih etti. Güneşli havayı fırsat bilenler, hafta başından itibaren gelecek soğuk havalardan önce kendini açık alanlara attı. Bu alanlardan birisi olan Eymir Gölü ise bisiklet sürmek, göl kenarında yürüyüş yaparak doğayla iç içe olmak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Ankara'da sonbaharın yaşayabileceği en güzel yerlerden biri olduğunu söyleyen Serap Hanım, "Eymir Gölü, merkeze ve halka açık olması yanında AVM'lere gitmek yerine buraya gelmek keyifli oluyor. Biz burada ailece piknik ve yürüyüş yapıyoruz” dedi.

Huriye Örten, hafta sonları Eymir'e geldiklerini dile getirdi. Örten, “Açık havada stresimizi atıyoruz. Eymir gölü çok güzel ve burası korunaklı bir yer. Bu sayede güzel vakit geçiriyoruz. Şehir merkezine yakın doğa ile iç içe olabiliyoruz. Burada özellikle bisiklete biniyoruz. Dinlenmek için ağaçlar altında sandalyelerini açtıklarını” söyledi.

Eşi ve iki çocuğu ile birlikte sıcak havayı değerlendiren Mevlüt Poyraz, “Sonbaharın son güneşli günlerini çocuklarımız ile kaçırmamak istedik. D vitamini stoku yapmak istedik. Gölün temiz havasının yanında spor yapıyoruz" derken eşi ise "Bu mevsimde bu sıcağı bulmak kolay değil. Bulmuşken böyle nezih, güzel bir yerde vakit geçirmek büyük bir şans oldu. Çocuklarımız ile birlikte vakit geçiriyoruz” diye konuştu.