Ankaralılar Meclis'te Ankara milletvekillerini ziyaret etti

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Prof Dr Emrullah İşler, Hacı Turan ve Nevzat Ceylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TBMM'de gerçekleşen ziyarette Hilmi Yaman, “Ankaralılar Derneği olarak bugün bizi birlikte kabul ettiğiniz için yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tabloyu görmek bizler için gurur verici. Amacımız aynı; Ankaramıza hizmet etmek. Bunun yanında; Ankaramıza sahip çıkmak ve hemşehri bilincini ortaya koymak. Biz çalışmalarımızı ve programlarımızı bu esasta yürütüyoruz. Yeni sistemle birlikte STK'ların önemi ülkemizde biraz daha artıyor, biz de bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görevlerinizin Ankaramız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum”dedi.

AHİD Ankara'da farkındalık oluşturdu diyen Nevzat Ceylan, “AHİD Derneği, Ankaramızın en eski, en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri. Özellikle AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yeni yönetim geldikten sonra çok daha canlılık kazandı. Göreve geldiğinizden beri Ankara'da bir farkındalık oluşturdunuz. Buna net bir şekilde şahit oluyoruz. Sivil toplum demokrasinin temeli. Sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve vatandaşlarımızı yönlendirerek güçlendirmemiz gerekir. Sizin gibi gerçek sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve güçlenmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Hizmetin önceliği Ankara olmalı diyen Hacı Turan, “Ankaralılar Derneği'nin etkinliklerini gerek sosyal medyadan gerekse yakinen görüyorum. Hepimiz Ankaralıyız. Ben bir dönem Kırşehir Milletvekilliği yaptım. Hemşehri dernekleri ziyaretlerimde hep şunu söyledim. Arkadaşlar hepimiz Ankara'dayız. Hizmetin önceliği Ankara olmalı. Ankara özellikle çevre illerden çok fazla göç almıştır. Ankara'da doğmayan ama Ankara'da yaşayan herkesin önceliği Ankara olmalı. Biz Ankara milletvekilleri olarak el birliği ile hizmetlerimizi yapıyoruz. Ben burada özellikle Ankaralılar Derneği'nin faaliyetlerini çok önemsiyorum. Faaliyetlerinizde sizlerin yanında olduğumu bilmenizi isterim. Ziyaretiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “Evinize hoş geldiniz” diyerek başlayan Asuman Erdoğan, “Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'da büyüdüm, Sincan'da öğretmenlik yaptım. Ankaramızı temsil etme imkanı verildi. Ankara'ya hizmet etmek bizler için çok önemli. Çünkü Ankara, yaşadığımız yerin yanında aynı zamanda ülkemizin başkenti. Başkanlık sistemiyle birlikte Ankara daha aktif ve daha dinamik olarak kendini gösterecektir. Hizmeti Ankara'nın ve ülkemizin kıymetini bilerek birlikte başaracağımıza inanıyorum. Yeni Türkiye vizyonuyla bunu her alanda göstereceğiz. Ankara'ya hizmet noktasında sizlerle birlikte olmaktan memnun olurum” şeklinde konuştu.

“Ankara hepimizin ortak şehri” diyen Prof Dr Emrullah İşler, şöyle devam etti:

“Hemşehrim Hilmi bey ile AHİD yeniden canlandı, farkındalık oluşturdu. Hem kendisine hem de siz değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ankara hepimizin ortak şehri. Ankara aslında hepimizin sevdası. Bir yerlisi var bir de misafir olarak diğer illerimizden gelenler. Ne misafir ev sahibini bastırsın, ne ev sahibi misafiri bastırsın. Herkes hakkıyla hukukuyla hak ettiği yerde olmalı. Siyasette ve temsil noktasında da adil olunmalı. Allah her zaman güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”