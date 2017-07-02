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02 Temmuz 2017 13:31

Ankaralılar piknik alanlarını doldurdu

Ankara’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin park ve rekreasyon alanlarını doldurdu.

Ankaralılar piknik alanlarını doldurdu

02 Temmuz 2017 13:31

Mangal yakan, tekne turu yapan, balık avlayan, gölde hayvanları besleyen Başkentliler, keyifli bir hafta sonu geçirdi.


Ankara’nın önemli rekreasyon alanlarından Mavi Göl’e gelen Başkentliler, göl kenarındaki ağaçların gölgesinde serinleyerek, piknik yapmanın keyfini çıkardı. Hafta sonu şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşan aileler, kamelyalarda piknik masalarını doldururken, çocuklar da top oynayıp, bisiklete binerek, göl kenarındaki ördeklere yiyecek vererek, oyun gruplarında oyuncaklarda oynayarak eğlenceli bir gün geçirdiler.


Ailesiyle Mavi Göl’e pikniğe gelen İbrahim Demirel, “Eşim, çocuklarım ve torunlarımla birlikte geldik, daha önce de Mavi Göl’e defalarca gelmiştik. Gölüyle, yeşilliğiyle çok güzel bir yer. Şehrin kalabalığından biraz olsun uzaklaşmak istedik” dedi.


73 yaşındaki Naim Varlı ise, “Eşim Bedriye Hanım ile ilk kez geliyoruz. Mavi Göl çok güzel, göl var, tabiat var, güvenli, temiz bir yer” diye konuştu.


Cengiz Yalçın, “Ablam, annem, eşim ve çocuklarımla buradayız. Mavi Göl’e genelde balık tutmak ve piknik yapmak için geliyoruz” derken, Ömer Sandal ise, “Belçika’da yaşıyoruz, Ankara’da da evimiz var. Her yaz 6 ayı Türkiye’de geçiriyoruz. Belki 5-10 sefer de buraya geliyoruz. Yakın olması, gölün bulunması ve güzelliği için tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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