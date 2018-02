Ankaralılara sağlıklı süt

Bu noktalardaki süt en fazla 24 saat bekletilmektedir" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Taşkın, Ankaralıların güvenilir, hijyenik ve katkısız süt tüketimini sağlamak amacıyla şehrin belli noktalarına “Çiğ Süt Satış Noktaları” oluşturduklarını, yakın zamanda şehrin birçok noktasında yerini alacağını ve satışı yapılan çiğ sütlerin kontrolünün ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapıldığını söyledi. Ankaralıların sağlıklı süt tüketimini sağlamak amacıyla “Çiğ Süt Satış Noktaları”nda satışa sunulan çiğ sütlerin “Hastalıktan Ari Sertifikaları” bulunan işletmelerden temin edildiğini belirten Taşkın, “Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir çiğ süt tüketimini sağlamak amacıyla ‘Müstahsil Markalar Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz çiğ süt kampanyasını başarıyla yürütüyoruz. Ankara’nın belirli noktalarında bulunan otomatlardan yapılan çiğ süt satışı, ilerleyen günlerde Ankara’nın birçok noktasında yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bakanlığımız tarafınca düzenli olarak kontrol altında bulunan hayvanlarımızın güvenilir ve sağlığa uygun ürünleriyle vatandaşlarımıza sağlıklı bir süt temin ediyoruz” dedi.

En uzun bekleme süresi 24 saat

Proje hakkında bilgi veren Birlik Başkanı Celal Taşkın, “Vatandaşlarımıza, günlük çiğ süt tüketimini artırmak için oluşturulan Süt Satış Noktalarında kaliteli, hijyenik ve sağlıklı süt satışı gerçekleştiriliyor. Böylelikle tüketiciler, güvenilir ve içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan sağlıklı süt içebilecekleri gibi bu sütten evlerinde yoğurt, peynir ve dondurma üretmelerine olanak sağlıyoruz. Çiğ Süt Satış Noktaları’nda (Süt Otomatları) bulunan sütler en fazla 24 saat beklemede kalıyor. Bu süre sonrasında otomatlarda bulunan sütler yenileriyle düzenli olarak değiştiriliyor. Böylelikle vatandaşlar her an taze süte direkt olarak ulaşabiliyor” dedi.

Köylerde ve çiftliklerde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sıklıkla görülen Tüberküloz, Brusella, gibi insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından sakıncalı hastalıklara yakalanmamış hayvan ürünlerinin tüketilememesi için sürekli kontrollerin yapıldığını belirten Taşkın, “Bu hastalıklar halk sağlığı açısından büyük risk teşkil etmektedir. 2010 yılı itibarı ile Avrupa Birliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortak proje başlatarak ülkemizdeki hayvan sağlığının korunması yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilebilmesi için “Hastalıktan Ari İşletme Sertifika” programına başlanmıştır. Proje kapsamında ürünlerinin satışı yapılan işletmeler, 6 ay da bir tam teşekküllü sağlık taramasından geçirilir ve bağımsız laboratuvarlar tarafından her hayvandan alınan kanlar analiz edilirler, tüm sonuçlar temiz çıktığı taktirde işletme, ‘Hastalıktan Ari İşletme Belgesi’ almaya hak kazanır ve işletmedeki her hayvan devlet tarafından maddi olarak desteklenirler. Belge her 6 ayda bir yapılan testler neticesinde yıllık olarak yenilenebilmektedir. Hastalıktan Ari sertifikası kısaca; çiftliklerin sütünün yüzde 100 doğal, sağlıklı ve besleyici olduğunun resmi kaynaklarca onaylanmış olması demektir” şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Hastalıklardan Ari İşletmeler” için Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerine damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine doğrudan destek ödemesi yapıldığını açıklayan Taşkın, destekleri şöyle açıkladı; “Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır (hastalıktan ari işletme desteği 2018 yılı için 400 TL/baş). Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır (Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 70 TL/baş).”