Ankara'nın başkent oluşu Yenimahalle'de kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 95'inci yıl dönümü, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türk Dünyasının Başkenti Ankara” konseri büyük beğeni topladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Başkentli katıldı.

Kısa bir açılış konuşmasıyla vatandaşları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Ülkelerin başkentleri o ülkenin simgesidir. Ülkeler başkentleriyle anılır, markalaşır. Ankara bu anlamda çok zaman kaybeden, hak ettiği değeri görmeyen bir başkent konumunda. Ben en çok bu duruma üzülüyorum. Bence Ankara'ya hizmet etmek ibadettir. Ankara sadece Ankara'da oturanların değil, her yurttaşımızın üzerine titremesi gereken, koruması gereken bir şehirdir” dedi.

Programda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan her yıl olduğu gibi bu yılda spordan sanata, yayıncılıktan turizme, eğitimden ekonomiye 10 farklı kategoride Ankara'ya değer katanlara teşekkür plaketlerini verdi. Ankara Kulübü seymenleri gösterisiyle başlayan konserde Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde hem de Türkçe şarkılar söyledi, şiirler okudu, yöresel dans gösterileri sundu. Kazakistanlı bir tasarımcının “Hanım” adlı defilesi ise geceye renk kattı. Ankara'nın yetiştirdiği Çubuklu sanatçı Mustafa Kemal Şimşek de gecede Ankara türkülerini seslendirirken salonu dolduran konuklar yerinden kalkarak Ankara havası oynadı.