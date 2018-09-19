Ankara'nın "evet" rekoru Keçiören'de

Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi kıydığı nikâhlarla Ankara'nın tüm ilçelerini geride bırakarak birinci oldu.

Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2018 yılında 4 bin 340 çiftin nikâhını kıyarak ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 4 bin 145 nikâhla Çankaya, 3 bin 747 nikahla Yenimahalle, 2 bin 646 nikahla da Etimesgut takip etti. Birçok ülkeden çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden Belediye, 53 de yabancı uyruklu çiftin nikâhını kıyarak, farklı milletlerin mutluluğunda da pay sahibi oldu.

Keçiören Belediyesinin Kuşcağız Mahallesi'ne yaptığı Aşık Veysel Nikah Sarayı'nın da tamamlanmasıyla Keçiören, modern, fonksiyonel, konforlu bir nikâh salonuna kavuştu. Ayrıca nikah törenine katılamayanları da düşünen Belediye, sosyal medya üzerinden kıyılan nikahları online yayınlıyor. Böylece sevdiklerinin mutlu gününe tanıklık etmek isteyen ve farklı nedenlerle yanlarında olamayanlar nikah törenini canlı canlı izleyebiliyorlar. "Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Belediye, hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına" dedi.