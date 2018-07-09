Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 11:03

Ankara’nın ’hayaleti’ yakalandı

Ankara’da lüks villalarda ikamet eden vatandaşların mücevherlerini ve lüks otomobillerini çalarak vatandaşları yaklaşık 3 milyon 100 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen hırsızlık çetesi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ankara’nın ’hayaleti’ yakalandı

09 Temmuz 2018 11:03

Yakalanan şahısların evlerinde yapılan incelemelerde, çaldıkları lüks araçları dikkat çekmemek için evlerinin önüne park ettikleri belirlendi.


Ankara’nın Çankaya ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın evine geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. Hırsızlar, kasanın içinde bulunan 200 bin TL değerinde özel yapım pırlanta ve altın takılar, toplam değeri 150 bin TL olan çantaları, televizyon ve şahsa ait olan değeri çok yüksek 2 adet lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine intikal eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evin içinde bulunan güvenlik kamerası ve mobese kameraların incelenmesi sonucu, hırsızlığı gerçekleştirenlerin A. T. ve M. E. D. isimli 2 şahsın olduğu tespit edildi.



Lüks otomobilleri kapının önüne park etmişler


Yapılan tespit üzerine şahısların aynı evde ikamet ettikleri belirlendi. Hırsızların yakalanması için şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şafak vakti gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şahısta kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan incelemelerde, çaldıkları 2 adet lüks otomobili dikkat çekmemek için kapının önüne park ettikleri belirlendi. Öte yandan, A. T.’nin 9 evden hırsızlık başta olmak üzere 14 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.



Cezaevine gönderildiler


Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan 2 şahıs, emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hayalet lakaplı hırsız


Ekipler tarafından devam eden çalışmalar sonucunda, tutuklanan 2 şahsın başında olan ve olayları planladığı değerlendirilen 3. bir şahıs daha tespit edildi. Tespit edilen S. Y.’nin lakabının ise ‘Hayalet’ olduğu belirlendi. Ekipler tarafından ‘Hayalet’in yakalanması için çalışma başlatıldı.



Hayalet’in evinde servet çıktı


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Hayalet’ isimli operasyon sonucunda, Hayalet lakaplı S. Y. yakalandı. S. Y.’nin evinde yapılan aramalar sonucunda kalemler, teşbih, çelik kasa, 600 bin TL, çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Hayalet’in vatandaşları yaklaşık 2 milyon 750 bin TL maddi zarara uğrattığı belirlendi. Öte yandan evde, 2 adet kurusıkı 2 adet tabanca ve hırsızlık işinde kullanılacak çok sayıda alet bulundu.



Hayalet cezaevine gönderildi


Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan ’hayalet’ lakaplı S. Y,, emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. 12 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Hayalet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç