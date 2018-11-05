Ankara'nın ilk ‘İyilik Pazarı' Keçiören'de

Geleneksel Tasarım Pazarı'na Kalaba Kent Meydanı'nda ev sahipliği yaptı. 3-4 Kasım tarihleri arasında açılan tasarım pazarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da gezdi.

Keçiören Belediyesinin destekleriyle iyilik gönüllüsü yerel markalara ve girişimcilere pazar imkanı sağlayan organizasyon, 3-4 Kasım tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ziyaret ettiği tasarım pazarında ürünlerin satışını gerçekleştiren iyiliksever vatandaşlarla çeşitli sohbetler gerçekleştirerek ürünlere dair bilgiler aldı. Farklı tasarımların ve sanat ürünü hediyelerin satışının yapıldığı 8. Geleneksel Tasarım Pazarı Keçiören'de yoğun ilgiyle karşılandı. ‘Durmuyoruz Üretiyoruz' sloganıyla, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı isimlerle daha önce Üsküdar'da hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, Ankara'da ise ilk kez Keçiören Belediyesinin desteğiyle '8. Geleneksel Tasarım Pazarı' ismiyle hayat buldu.

Tasarım pazarında hobi ve el emeği ürünlere pazar imkanı sunularak ailelerin ekonomik gelirlerine katkı sunuluyor. Alışverişi iyiliğe çeviren çalışma modeliyle sosyal sorumluluk bilincini aşılayan proje, mutluluğa yeni bir başlangıç için üretimi ve sosyal dayanışma anlayışını güçlendiriyor. Eğitime dönüş sürecindeki öğrencilere yönelik eğitim şartlarının eşitlenmesi ve iyileştirilmesi için kurulan tasarım pazarı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul malzemelerinin temininde de önemli rol oynuyor.

"İyiliğe önayak olmak istedik”

Toplum faydasına olan her türlü sosyal sorumluluk projesine destek veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 8. Geleneksel Tasarım Pazarı'ndaki izlenimlerini aktararak, “Sosyal sorumluluk projeleri; yardımlaşma, birlikte hareket etme ve sosyal dayanışma anlayışını oldukça güçlendirir. Tasarım pazarı projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ve özellikle de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımların yapılacağını duyduğumuzda tasarım pazarının Keçiören'de kurulması için destek verdik. Gerek el emeği tasarımların kıymetli oluşunu gerekse bu tasarımların hayır işleri için kullanılıyor oluşunu manidar karşıladık. Kalaba Kent Meydanı'nda 2 gün boyunca kurulan tasarım pazarıyla alışverişin iyiliğe dönüştürülmesi için önayak olmak istedik. Tasarım pazarında gerçekleştirdiğimiz çeşitli sohbetlerle, el ürünlerini hayır işleri için kullanan vatandaşlarımızın yardımsever tutumuna tanıklık etmek geleceğe umutla bakmamız açısından beni ziyadesiyle mutlu etti. Projeye emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.