Ankara’nın meşhur Ayaş domatesinde üretim bu yıl düştü

Ankara’nın Ayaş ilçesinde Ayaş domatesi üretiminde bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle azalma meydana geldi. 8 yaşından beri bu işle uğraştığını belirten domates üreticisi Cengiz Orman, “Her sene çok güzeldi ama bu sene yağmurlardan dolayı randımanlı olmadı. Yüzde 90 verim kaybı var. Her sene yüz ton sattığım yerden bu sene beş ton satamadım. O yüzden de çok mağdurum, yapacak da bir şey yok. Bu sene böyle oldu. Seneye inşallah. Allah büyük. Bekliyoruz” dedi.

Geçen yıl yapılan üretimle bu yılı kıyaslamanın mümkün olmadığını belirten Orman, “Biz de zarardayız, millet de zararda. Geçen sene 1 liraya satıyorduk. Bu sene 3 liraya satıyoruz ama faydası yok. 10 lira da olsa faydası yok, çok az ürün var” dedi.

Her sene gelen vatandaşların yine geldiğini ifade eden Orman, “Onlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz. Taleplerini karşılayamıyoruz, bir kısmı boş gidiyor” ifadelerini kullandı. Orman, “Geçen sene Kasım’ın 15’ine kadar domates sattım, eksiksiz. Bu sene Eylül’ün 3’ünde, 5’inde dükkanı kapatmak üzereyiz” diye konuştu.

Domates almak üzere Ayaş’ta bir tarlaya gelen Semra Kolcu ise, “En güzel domatesin Ayaş’ta olduğunu düşünüyorum. Pazarlarda ya da marketlerde bunu bulmak çok zor. Çünkü ’Ayaş’ adı altında farklı domatesler veriliyor ama o lezzeti tattığınızda ve alıştığınızda ayırt edebiliyorsunuz. Ben her sene salça için, konserve için Ayaş’a geliyorum. Bu yıl da yine bu halimle hem çocuklarım için hem de kendim için yerinden almak istedim. O yüzden yine Ayaş’tayım” dedi.

Kolcu, “Geçtiğimiz dönemlerde öğleden sonra geliyorduk, daha yoğun oluyordu. Şimdi biraz daha az bir durumla karşılaştım ama saatle mi alakalı bilmiyorum” dedi.

Kolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir de domatesin bu sene biraz daha az olduğuna dair, sıcaklık, mantar gibi olaylardan bahsettiler. Bir mantar rahatsızlığı varmış. Yağışlar ve sıcaklardan dolayı mahsullerin çok verimli olmadığını söylediler. Raf dolulukları açısından geçen yıla oranla yüzde 60’larda bir fark gördüm.”