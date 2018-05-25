Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum

Meteoroloji’den Ankara ve Polatlı için peş peşe yapılan uyarılardan sonra yağış Polatlı’nın özellikle köylerinde etkili oldu. Özellikle kuzey köylerde etkili olan yağış ilçe merkezinde de zaman zaman yüzünü gösterdi. Akşam saatlerinde de ilçenin Çekirdeksiz Köyü Yassıhöyük mevkinde hortum gözlendi.Çiftçilerin amatör kamerası ile görüntülediği hortum kısa süreli paniğe sebep oldu. Sıcaklıklarda değişme olmayacağını belirten Meteoroloji yetkilileri haftasonu Polatlı ve çevresinin gök gürültülü yağış olacağı uyarısında bulundu.