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25 Mayıs 2018 12:31

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum paniğe sebep oldu.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum

25 Mayıs 2018 12:31


Meteoroloji’den Ankara ve Polatlı için peş peşe yapılan uyarılardan sonra yağış Polatlı’nın özellikle köylerinde etkili oldu. Özellikle kuzey köylerde etkili olan yağış ilçe merkezinde de zaman zaman yüzünü gösterdi. Akşam saatlerinde de ilçenin Çekirdeksiz Köyü Yassıhöyük mevkinde hortum gözlendi.Çiftçilerin amatör kamerası ile görüntülediği hortum kısa süreli paniğe sebep oldu. Sıcaklıklarda değişme olmayacağını belirten Meteoroloji yetkilileri haftasonu Polatlı ve çevresinin gök gürültülü yağış olacağı uyarısında bulundu.




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