Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından yürütülecek “Ankara'nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilecek.

Proje ile Ankara'nın marka değeri taşıyan ürünlerinin ticari ürünlere dönüştürülmesi yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması ve zengin kültürel, sanatsal ve tarihi varlıkların turizme kazandırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede dünyanın önemli kentleri için tasarlanan ‘şehir satranç takımı' (city chess) kategorisinde Türkiye'de ilk defa Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı ticarileştirilecek. 6 ayda tamamlanacak proje ile Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ülke ve dünya genelinde tanıtılacak. Ayrıca analitik düşünceyi geliştiren bir strateji oyunu olan satranç oyununun yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Destek verdiğimiz proje ile 'Ankara Temalı Satranç Takımı' tasarlanacak. Tasarlanan satranç takımı Ankara'nın ilk şehir satranç takımı olma özelliğini taşıyor olacak. Satranç takımının Ankara'nın tanıtımı için olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum“ dedi.