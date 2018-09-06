Ankara’nın suyuna uluslararası analiz

Son teknolojiyle donatılan cihazlarla ASKİ Merkez Laboratuvarı’nda güvenli su analizi yapılıyor.

ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde Temiz Su, Atık Su ve Bakteriyoloji Analiz Laboratuvarı olmak üzere 3 üniteden oluşan ASKİ Merkez Laboratuvarı, teknik alt yapısı ve profesyonel kadrosuyla gerçekleştirdiği analizlerle sektörün öncü laboratuvarları arasında gösteriliyor. ASKİ’nin kullanıma sunduğu şehir şebeke suyunun kalitesini ve güvenliğini içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin çıkış noktaları başta olmak üzere bin 988 odak noktadan aldığı numuneleri analiz ederek kontrol altında tutan laboratuvar, Başkentlilerin sağlıklı ve güven içinde su tüketmesini sağlıyor.

ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanı Ümit Güven Ulusoy, uluslararası standartlardaki ASKİ Merkez Laboratuvarı’nın 1994 yılında kurulduğunu ifade ederek, 2009 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi” aldığını söyledi. Merkez Laboratuvarı’nda içme suyu ile atık suyun kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin gerçekleştirildiğini belirten Ulusoy, “Çalışma konuları itibariyle ülkemizdeki kamu ve özel sektör faaliyet alanlarında Türk Çevre Mevzuatı’nın gerektirdiği ölçüm ve analizleri 34 uzman personel ile birlikte profesyonel olarak yapmaktayız” dedi.

ASKİ İvedik Yerleşkesi içerisinde bulunan son teknolojik analiz cihazlarıyla donatılan laboratuvarın 2 bin metrekare kullanım alanına sahip 3 katlı yeni binasında hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Ulusoy, merkeze ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ankaralılara sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlamanın sorumluluğuyla suyu musluklardan akıncaya kadar sürekli kontrol altında tutuyoruz. Uluslararası akreditasyon şartlarının gerektirdiği kurallar çerçevesinde cihaz ve ekipmanları yeni baştan revize ettik. Kamu ve özel sektör ile şahısların da su ve atık su analizlerini yapıyoruz.”

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle merkez ilçeleri dâhil toplam 25 ilçede mevsimsel olarak su kalitesi izleme çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Ulusoy, “Alınan su numunelerinin analizleri temiz su, atık su ve bakteriyoloji laboratuvarlarında yapılmaktadır. Sızıntı, kaçak su ve şebeke şikâyet kapsamındaki numunelerin de ayrıca analizleri yapılarak ilgili birimlere gerekli bilgi aktarımı sağlanmaktadır” diye konuştu.

“Arıtma tesisleri çıkışından su numuneleri alınıyor”

İvedik, Pursaklar, Çubuk, Kahramankazan, Bala, Beypazarı, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Kesikköprü İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde arıtma faaliyetlerinin denetimi amacıyla haftada bir kez su numunesi alınarak kapsamlı analizleri yapılıyor. Toplam 26 adet atık su arıtma tesisinden gelen numunelerin analizleri yapıldıktan sonra Atık Su Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına analiz sonuçları iletiliyor. Ankara genelinde atık su deşarj ruhsatı kapsamında bulunan işletmelerin atık su deşarj numunelerinin analizlerini de yapan Merkez Laboratuvarı, belirli periyotlar ile LGC Standards, UME ve ERA gibi kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenen yeterlik testlerine de tabi tutuluyor.

Teknolojik analiz üssüne dönüşen Merkez Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonuçları, şeffaf belediyecilik ilkesi çerçevesinde ASKİ web sayfasında düzenli olarak yayınlanıyor.