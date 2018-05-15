Ankara’ya ’gıda kent’

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ATO heyeti, Ankara’nın en önemli toptan gıda sitelerinden biri olan GİMAT’ta trafik yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntıları dile getirdi. ATO heyeti, gıda toptancıları, Toptancı Hali ve et toplantıcılarının bir arada olacağı, içerisinde serbest bölgenin de bulunacağı “Gıda Kent” kurulması konusunda Başkan Tuna’dan destek talep etti.

Toplantıda ayrıca, ATO’nun yaptırmayı planladığı yeni hizmet binası, hafriyat dökümünde fiyat indirimi, Ankara İnşaat Malzemesi ve Demir Satıcıları Sanayi Sitesi’nin (ATİSAN) ulaşım sorunu, servis araçlarına kamera takılması konuları da ele alındı. ATO Başkanı Baran, Oda’nın mevcut hizmet binasının ekonomik ömrünü doldurduğuna dikkat çekerek, yatay mimariye uygun bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Taslak çalışmalar hakkında Başkan Tuna’ya bilgi veren Baran, “Amacımız Ankara’nın simgesi olacak bir bina yapmak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ATO Yönetimi’nin dile getirdiği sorunları not alarak, yasalar çerçevesinde çözümü konusunda elinden geleni yapacağını belirtti. “Çalışanın, üretenin yanında olmak, kanun nizam çerçevesinde önünü açmak, onlara yardımcı olmak bizim görevimiz” diyen Tuna, ATO Yönetimi’ne hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyareti sırasında ATO Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran eşlik etti.