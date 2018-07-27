Ankara’ya, Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi

Ankara’ya özgü kültürel değer ve geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara Valiliği tarafından hazırlanan, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi” güdümlü projesi uygulanmaya başlandı.

Aralık’ta bitmesi hedefleniyor

Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi kurulması, Ankara’ya özgü bir marka ve ürün gamı oluşturulması, eğitimler ile zanaatkârlara farklı tasarım uzak görüşlülüğünün kazandırılması, satış noktalarında ürünlerin satılması ve proje ile kurgulanan yapının kurulacak bir kooperatif ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanan proje kapsamında, Ankara Kalesi bölgesinde bulunan merkez binası tadilatına başlandı ve tadilatın Aralık 2018 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Tadilat ile eş zamanlı olarak, Ankara’ya özgü el sanatlarına ilişkin araştırmalar, zanaatkârlar ile görüşmeler, markalaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları da yapılıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık: ”Proje ile yerli ve yabancı turistlere yönelik Ankara’ya özgü hediyelik eşyalar üretilecek, turistler geleneksel sanatları izleme, inceleme fırsatı yakalayacaklar” dedi.