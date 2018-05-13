Anneler Günü’nde evlatlarına gittiler

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, şehit anneleri için bu sene de buruk geçti. Ankara Mamak’ta bulunan Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit anneleri, terör operasyonlarında şehit düşen evlatlarının hasretini mezarları başında dua ederek giderdi. Çocuklarının mezarları başında dua edip Kur’an okuyan anneler, duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit annelerini ziyaret etmek için Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, burada şehit annelerini tek tek ziyaret edip ellerini öptü. Aylar, burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün Anneler Günü, yiğitlerini bu toprağa vermiş annelerin özel günleri. Bu yiğitleri yetiştiren annelerin günü. Bu anneler çocuklarını hem dünyaya getirdiler hem de kahraman olarak yetiştirdiler ve sonunda da bu toprağa feda ettiler. Bu topraklarda yaşamanın bedelini en ağır şekilde ödeyen annelerin yanında olmak istedik. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak biz buraya annelerin ellerini öpmeye geldik. Annelerimizin her zaman yanındayız asla yalnız değiller bunu göstermek için geldik. Annelerimizin yüreği bugün yaralı. Çünkü evlatları şehit olmadan önce kendilerinin anneler gününü kutluyorlardı. Artık evlatları onlara gelemiyor. Annelerimiz evlatlarına geldi ve Anneler Günü’nü burada buruk ve hüzünlü kutluyorlar. Herkes buraya gelsin ve kahraman annelerimizin ellerini öpsünler” dedi.

“Sadece 10 dakikalığına yavrumu istiyorum”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar, bir şehit annesini dua ederken gördü ve kendisini ziyaret ederek sohbet etti. Sohbet esnasında duygulu anlar yaşanırken, şehit annesi Aylar’a, “Sabah 7’de kalktım ve yavrumun aramasını bekledim. Telefona defalarca baktım aramadı yavrum aramadı. Anneler Günü’nü hiç kaçırmazdı benim oğlum. Bana gelseydi ’beni niye bıraktın’ diye kızsaydı bana keşke. Sadece 10 dakikalığına yavrumu istiyorum, bir görüp sarılayım ona yeter bana” ifadelerini kullandı.

Gazi Lokman Aylar öncülüğünde şehit annelerini Cebeci Asker Şehitliği’nde ziyaret eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı heyeti, burada Kur’an tilaveti sonrası dua ederek şehitlikten ayrıldı.