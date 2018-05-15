Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:43

Anneler Günü’nü festival tadında kutladılar

Birbirinden renkli etkinlikleriyle ailelere unutulmaz anlar yaşatan Mom Kids Festival, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Anneler Günü’nü festival tadında kutladılar

15 Mayıs 2018 11:43

Anneler Günü’ne de denk gelen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren aileler, Anneler Günü’nü festival coşkusuyla kutladı.


Canlı müzik dinletileri, çocuk tiyatroları, animasyonlar, yaratıcı atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde ayrıca, Ankaralı anne blog yazarlarını bir araya getiren minder sohbetleri ve alanında uzman doktorların çocuk sağlığı ile ilgili bilgiler paylaştıkları söyleşiler gerçekleştirildi.


Lego Medya tarafından organize edilen Mom Kids Festival, dopdolu içeriğiyle Türkiye’nin çeşitli kentlerinde aileler ile buluşmaya devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç