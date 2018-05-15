Anneler Günü’nü festival tadında kutladılar

Anneler Günü’ne de denk gelen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren aileler, Anneler Günü’nü festival coşkusuyla kutladı.

Canlı müzik dinletileri, çocuk tiyatroları, animasyonlar, yaratıcı atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde ayrıca, Ankaralı anne blog yazarlarını bir araya getiren minder sohbetleri ve alanında uzman doktorların çocuk sağlığı ile ilgili bilgiler paylaştıkları söyleşiler gerçekleştirildi.

Lego Medya tarafından organize edilen Mom Kids Festival, dopdolu içeriğiyle Türkiye’nin çeşitli kentlerinde aileler ile buluşmaya devam edecek.