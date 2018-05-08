Bir bebek gibi bakımı yapılan yavru sincaplar yeterli erginliğe ulaşınca tekrar ait oldukları doğal ortama bırakılacak.

Antalya Korkuteli’nde DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında, yıkılan bir ağacın altında anneleri telef olan 5 sincap yavrusuna rastlandı. Yavrulara sahip çıkan doğa koruma ekipleri, 2’şer saatte bir yavruları adeta bir bebek gibi itina göstererek besledi. Ancak veteriner kontrolünden geçirilen sincaplardan 2’si çeşitli sağlık sorunları nedeniyle telef oldu. Bebek gibi bakımı yapılan diğer 3 yavru ise sağlıklı bir şekilde gelişimlerine devam ediyor.

3 yavru, tabiatta yaşayabilecek erginliğe ulaştıklarında tekrar doğal hayat alanlarına bırakılacak.