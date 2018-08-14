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14 Ağustos 2018 11:55

Anonim Musiki Eseri “Kitabü Keşfi’l - Hümûm” gün yüzüne çıkarıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, bugüne kadar yayımladığı şeçkin eserlere bir yenisini daha ekledi.

Anonim Musiki Eseri “Kitabü Keşfi’l - Hümûm” gün yüzüne çıkarıldı.

14 Ağustos 2018 11:55


Doç. Dr. Mehmet Tıraşcı tarafından kaleme alınan Kitabü Keşfi’l-Hümum Ve’l- Kürab Fî Şerhi Âleti’t- Tarab İsimli Anonim Musiki Eseri okurlara sunuldu.


Günümüze ulaşan tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan bu nadide eser, XIV. yüzyıl ve öncesine ait pek çok çalgıya dair bilgileri içeriyor. Beş bölümden oluşan eserde, “Kitabü Keşfi’l- Hümûm”un orijinal Arapça metni, edisyon kritik yapılmış metni ve Türkçe tercümesi de bulunuyor.


Kaynak eser özelliği taşıyan bu yayınla, Türk musiki çalışmalarına yeni bir katkı sağlanması ve bu yazmanın kütüphanelerdeki tozlu raflarda kaderine terk edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.


Son derece özenli ve kaliteli bir baskıya sahip, 587 sayfalık Kitabü Keşfi’l-Hümum Ve’l- Kürab Fî Şerhi Âleti’t- Tarab İsimli Anonim Musiki Eser, Balgat adresindeki Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.


Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.




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