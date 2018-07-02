Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 18:28

Antalya’da 7 gün sonra cesedi bulunan Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor, memleketi Ankara’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’da 7 gün sonra cesedi bulunan Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı

02 Temmuz 2018 18:28


İstanbul’dan 20 Haziran’da gittiği Kaş’ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran Metin Kor’dan (43) bir daha haber alınamamış ve Kor’un bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Olayın 7. gününde kamp alanına yakın Subaşı Yaylası’nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan incelemede cesedin Metin Kor’a ait olduğu kesinleşmişti. Müzisyen Kor, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ankara’ya getirildi. Kor’un cenazesi, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Mezarlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Metin Kor’un ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç