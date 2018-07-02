İstanbul’dan 20 Haziran’da gittiği Kaş’ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran Metin Kor’dan (43) bir daha haber alınamamış ve Kor’un bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Olayın 7. gününde kamp alanına yakın Subaşı Yaylası’nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan incelemede cesedin Metin Kor’a ait olduğu kesinleşmişti. Müzisyen Kor, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ankara’ya getirildi. Kor’un cenazesi, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Mezarlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Metin Kor’un ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de katıldı.