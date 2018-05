Antalyalı öğrencilere, sınav dopingi

Seminer, Nesibe Aydın Okullarının Kurucusu, Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın’ın konuşmasıyla başladı. 2018 Eylül’den itibaren Antalya’nın en donanımlı kampüsünde, anaokulundan lise son sınıf öğrencileri dahil verecekleri kaliteli eğitimle, Antalya’da fark oluşturacaklarını söyleyen Aydın, deneyimli kadrosu, sistemli, disiplinli ve başarı odaklı eğitim modeli ile sadece akademik anlamda değil, sanat ve sporda da başarılı bireyler yetiştireceklerini ifade etti. Sözlerine “Ankara okullarımızda her yıl, Türkiye geneli yapılan liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında, Türkiye dereceleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplu ve yüksek başarıları, sanatta ve sporda da ulusal ve uluslararası derecelerle gerçekleştirdik. Ayrıca, IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) öğrencilerimiz de her yıl, yurt dışındaki en prestijli üniversitelerden burslu kabuller aldılar. Üstelik, öğrencilerimiz bu başarıları, sadece okulumuzda aldıkları eğitimle gerçekleştirirler. Yani, hiçbir öğrencimiz, dershane/özel öğretim kursu gibi yerlere gitmezler. Antalya’nın en modern ve en güzel kampüsü olan Nesibe Aydın Antalya Kampüsündeki hedefimiz de, Ankara okullarımızda olduğu gibi, her alanda toplu ve yüksek başarıyı yakalamaktır. Bunun için bizlerin sorumluluğu olduğu kadar öğrencilerin ve siz velilerin de sorumlulukları var. Eğitimin kitap okumak ile başladığını, okuduğunu anlayan ve yorumlayan öğrencinin hem derslerinde hem de sosyal alanlarda başarılı olacağını unutmamalısınız! Nesibe Aydın Okulları, geleceğin aydın nesillerini yetiştirirken sadece tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek için eğitim veriyor. Unutmayın, eğitim batarsa ülke de batar!” diyerek devam eden Aydın, velilere yeni kampüste Anadolu Lisesi ile birlikte Fen Lisesinin de açılacağının müjdesini verdi.

Seminer, Sait Gürsoy’un eğitim sisteminde yaşanan değişiklikler hakkında veli ve öğrencilere bilgi vermesiyle devam etti. Usta Yazar, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri şöyle aktardı: “Okul tercihi, bireyin geleceği için verilecek en önemli karardır. Seçim yaparken okulun sadece akademik başarısını ya da sadece sosyal başarısını değil, bu ikisini birlikte sorgulamalısınız. Çocukların gelişiminde en büyük görev, anne ve babanındır. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarınızla iletişimi kaybetmemeli ve çağın gerisinde kalmamalısınız. Çocuklarınıza küçük yaştan itibaren vereceğiniz sorumluluklar, onların kendi kararlarını kendilerinin verebildiği bireyler olarak yetişmesini sağlar. Sorumluluk almayı bilen, akademik ve sosyal başarısı yüksek bireyler her alanda olduğu gibi iş hayatında da başarılı olur. Siz velilere en önemli tavsiyem, çocuklarınızın mesleki seçimlerinde belirleyici değil, yol gösterici olmanızdır. Unutmayın geleceğin mesleği yok. Mesleklerin geleceği var.”

Seminer sonunda düzenlenen panelde 1,5 saat boyunca katılımcıların yoğun bir şekilde sordukları soruları cevaplayan deneyimli eğitimci Nesibe Aydın ve yazar Sait Gürsoy, başarıya giden yolda veli ve öğrencilerin sorumluluklarına değindiler.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Gelişim ve Bilim Programı” ile devam eden program, renkli anlara sahne oldu.

33 yıllık köklü eğitim geçmişiyle, Antalya’nın en modern ve en kapsamlı kampüsünü inşa eden Nesibe Aydın Okulları, Türkiye’deki tüm veli ve öğrencilere yönelik düzenlediği organizasyonlarla eğitime yön vermeye devam ediyor.