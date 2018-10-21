Antik Roma Tiyatrosu'na büyükşehir koruması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” çalışmaları kapsamında ortaya çıkardığı Antik Roma Tiyatrosu'nu koruma altına aldı.

Son zamanlarda ateş yakılarak ve çevresi kirletilerek zarar verilen Antik Tiyatro, genel temizliğinin yanı sıra yabani otlardan temizlenerek, çevresi de tel örgülerle çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın Başkent'in dev bir meydana kavuşacağını açıkladığı Ulus'ta, alt ve üst yapı çalışmaları sırasında tarihin ve tarihi mekanların korunmasına da azami özen gösteriliyor. Ankara Kalesi ve çevresinde hummalı bir restorasyon ve yenileme çalışması sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgenin baştan sona tarihle iç içe görüntüsünün sağlanması adına bölgenin birçok noktasında ayrı projeler yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, şimdi de tarihi Roma Tiyatrosu'ndaki restorasyon proje çalışmalarında son aşamaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi mekanları ortaya çıkarma çalışmaları kapsamında sürdürdüğü restorasyon çalışmaları ile 5 bin kişilik tarihi Roma Tiyatrosu, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı” sınırları içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Demetim Müdürlüğü (KUDEM) yetkilileri, bölgenin ayrıca birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandığını ifade ettiler.

Tarihi tiyatronun korunması noktasında önlemleri artırdıklarını belirten yetkililer, şunları söyledi:

“Roma Tiyatrosu'nun aslına uygun restorasyonun yapılması için başlanan proje çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu çalışmalar sürerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından Tiyatro'da ateş yakılması, çevresinin kirletilmesi olaylarını sıklıkla yaşıyoruz. Biz de bu duruma karşı bir takım önlemler almak üzere harekete geçtik.”

Büyükşehir Belediyesi'nce Roma Tiyatrosu'nun çevresi tel örgüyle çevrilerek koruma önlemleri artırılırken, proje ve restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar tarihi alana girişler de kısıtlandı.