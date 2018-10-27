Apaydın: “Kışın kendimiz gibi aracımızı da koruyalım”

Dolayısıyla nasıl ki üzerimize montumuzu, kaşkolümüzü alıyoruz, araçlarımız için de aynı şekilde tedbirini almalıyız" dedi.

Kışa, aracın motor bakımından başlayarak hiçbir detay atlanmadan tüm önlemlerin alınarak girilmesi gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Aynı zamanda araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerin kontrol edilmesi çok önemli. Kışlık bakımı yapılmayan aracın performansı düşüyor ve yakıt sarfiyatı da artıyor. Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım” dedi.

“Kış gelmeden araçların kışlık bakımı yapılmalı”

Vatandaşların araçlarının kışlık bakımlarını unutmaması gerektiğini söyleyen Apaydın, “Önceden önlem almak her konuda çok önemlidir. Hele de bu hayatımızı birinci dereceden etkileyen araçlarımız ise çok daha önemlidir. Kış gelmeden araçların kışlık bakımı unutulmamalı ve önemsememezlik yapılmamalı. Araçların motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirlerini alması gerekiyor. Bu hem kış şartları için hem de kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız için gerekli. Her geçen gün trafiğe giren araç sayısı artıyor. Buna olumsuz hava şartları da eklendiğinde trafik kazalarına davetiye çıkıyor. Kış aylarında yaz aylarına göre daha az trafik kazası yaşansa da yine de kaza verileri yüksek. Bu sebeple kendimizi, sevdiklerimizi, yolda diğer sürücüleri korumak adına tüm önlemlerimizi alarak yola çıkmalıyız.” ifadelerini kaydetti.