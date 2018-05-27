Apaydın, “Trafik sıkışıklığında dünyada ilk 10’dayız”

Tam aksine daha bilinçli olmamız ve kazaları en aza indirmemiz gerekirken bu tablo üzücü. Emniyet kemeri, trafik ışığı gibi basit kurallar uygulanması hayat kurtarır” dedi.

Emniyet kemeri takılmasının acemilikle ilgisinin olmadığına vurgu yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Çok basit bazı kurallar ile kendi hayatımız veya sevdiklerimizin hayatları kurtarılabilir. Bunların başında emniyet kemeri takmak geliyor. Emniyet kemerinin kendimize güvenmememizle veya acemilikle ilgisi yoktur. Bu tamamen kendimize, ailemize, sevdiklerimize olan saygımızdandır. O yüzden en basit ve ilk kural olan emniyet kemerini alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Bir diğer basit kural trafik ışıklarına uymaktır. Yorgun ya da uykusuz araç kullanımı zaten tehlikelidir. Buna trafik ışıklarına uymamak da eklendiğinde trafik kazası ve can kaybı ihtimali artacaktır. Son yıllardaki duble yolların yapılması ve yol güvenliğinin artırılmasını olumlu buluyoruz. Fakat kazalarda azalma yerine artış olması üzücü bir durum” diye söyledi.

“Geçen yıla göre kazalar arttı ölümlü kazalar aynı kaldı”

Trafik kazalarının geçtiğimiz yıla göre arttığını belirten Apaydın, “Bu yılın ilk 4 ayındaki trafik kazaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 121 bin 48’den yüzde 7 artarak 129 bin 914’e çıktı. Ölümlü kaza sayısı ise geçtiğimiz yıl Nisan ayında olduğu gibi bu yıl Nisan’da da 221 olarak kaldı. Bununla birlikle trafikte araç sayısı da bu yıl Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 22 milyon 462 bin 346 oldu. Araç sayısı artıyor fakat bununla birlikte bilinçlenme de artmalı. Trafik kurallarına uyma sorumluluğu da artmalı. Ülkemiz trafik sıkışıklığında da maalesef dünya ortalamasında ilk 10 gibi bir sıralamada. Bu sıkışıklık tahammülsüzlük ve kural ihlaline daha çok yol açıyor. Özellikle ramazan ayında oruçlu olmanın ve kan şekerinin düşmesi sebebiyle asabiyet, yorgunluk daha çok yaşanıyor. Trafikte kendi canımızı, sevdiklerimizin canını, aracımızdaki insanların canını tehlikeye atmamak için her zaman dikkatli olmalıyız. Trafik kazalarını ancak daha bilinçli ve daha dikkatli olduğumuzda azaltabiliriz” şeklinde konuştu.