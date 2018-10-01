İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araba lastiğinin içinde 350 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, araba lastiğinin içine saklanmış piyasa değeri 350 bin TL olan 17 bin 400 adet extacy hap ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, araba lastiğinin içine saklanmış piyasa değeri 350 bin TL olan 17 bin 400 adet extacy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D. D. ile B. Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D. D. ile B. Ç.'yi takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda D. D. ve B. Ç.'ye ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda D. D. ile B. Ç. kıskıvrak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda stepnenin içine saklanmış piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 17 bin 400 adet extacy hap ele geçirdi.



Üniversite arkadaşlığından uyuşturucu tacirliğine


Öte yandan 2 şahsın üniversite döneminde tanıştıkları belirlenirken, B. Ç.'nin kan davası sonucu bir kişiyi öldürdüğü ve cinayetten 11 yıl hapis yattığı öğrenildi. B. Ç.'nin hapisten çıktıktan sonra D. D. ile uyuşturucu ticareti yaptığı ve dikkat çekmemek için Ankara'nın kalabalık caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bir mağaza açtıkları, uyuşturucu ticareti işini oradan yürüttükleri belirlendi. Gözaltına alınan D. D. ile B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.