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12 Haziran 2018 11:58

Arabasıyla çarptığı yayaya kalp masajı yaptı

Ankara’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Arabasıyla çarptığı yayaya kalp masajı yaptı

12 Haziran 2018 11:58

Yerde hareketsiz kalan yayaya, otomobilin sürücüsü kalp masajı yaptı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.


Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir vatandaş, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Alışveriş Merkezi’nin önünden karşı yolda bulunan kaldırma geçmek için 4 şeritli ve trafiğin son derece yoğun olduğu caddeyi kullanmak istedi. Yaya yoğun trafiğin olduğu caddede yola atladı ve yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobil yola atlayan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yayanın yardımına çarptığı otomobilin sürücüsü koştu. Sürücü yayaya kalp masajı yapmaya başladı ve durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yayayı hastaneye kaldırdı. Yayanın durumu ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamazken, kalp masajı yapıldığı sırada cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaş görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.




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