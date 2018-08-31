Arıcılığın kalbine bal ormanı

Türkiye’de arıcılık sektörünün merkezi olarak nitelendirilen Kahramankazan’da kurulan bal ormanı yalnızca Ankara değil Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kahramankazan’ın Yassıören Köyü Sinap Tepe mevkiine 15 Temmuz Şehitleri Bal Ormanı kuruldu. Binlerce kovanın bulunduğu ormanla, atıl durumda bulunan bitki örtüsü değerlendirildi. Ormana ayrıca bal üretiminde etkili olan ağaç ve çiçekler dikilirken, arı evleri de inşa edildi.

Arıcılığın merkezi

Kahramankazan, ana arı üretimi yapan 15 ticari işletmeden 12’sini ilçe sınırlarında bulunduruyor. Türkiye’de ana arı üretiminin yüzde 65’i de yine Kahramankazan’da gerçekleştiriliyor. Kahramankazan, 1978’de Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından kurulan ve o dönemde dünyadaki emsalleriyle boy ölçüşen arıcılık entegre tesislerine ev sahipliği yapıyor. Kahramanakazan bu anlamda arıcılık sektöründe Türkiye’de değil dünyada bir marka olma özelliğini sürdürüyor. Kahramankazan, kurulan bal ormanı ile artık bal üretimi konusunda da dünya ile yarışır konuma yükselmek için kolları sıvadı. Türkiye’deki arıcılık sektörüyle uğraşan üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu Arıcılık Ürünleri ve Malzeme Sanayicileri Derneği’nin merkezi de Kahramankazan’da bulunuyor. Atıl durumdaki bitki örtüsünün canlandırıldığı bölgede bal üretimi konusunda şartları sağlayan girişimcilere de destek verilecek. Kahramankazan sınırlarında bulunan bal üreticileri sayısının da bu sayede artması bekleniyor.

Kahramankazan’ın önemi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Kahramankazan’ın Türkiye’de arıcılığın merkezi konumunda bir ilçe olması yolunda önemli adımlar atıldı. Şu anda ilçemizde çok sayıda işletme bulunmaktadır. Bunlar istihdama önemli katkı sağladığı gibi ekonomiye de büyük katkı sunmakta. Ürettikleri balları ve bu alandaki malzemeler ile arıları yurt dışına ihraç etmekte. Kahramankazan tüm bu bakımlardan Türkiye arıcılığının önemli bir merkezi durumunda. Bundan dolayı Türkiye’nin de dünyada bu alanda ikinci durumda bulunmasına ilçemiz büyük katkı vermekte" dedi.

Türkiye ekonomisine katkı

Bal ormanının yalnızca Ankara değil Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar sunacağını söyleyen Ertürk, şöyle konuştu:

“Tarım ve Orman Bakanlığının ilçemizde kurduğu bal ormanının daha da gelişerek büyümesini istiyoruz. Buradan faydalanacak ve ekonomimize katkı sağlayacak tüm girişimcilere kolaylıklar diliyorum. Bal ormanının ismi de 15 Temmuz’da gösterdiği destansı direnişle tarihe altın harflerle geçen ve bu mücadele sırasında 9 şehit, 92 gazi veren ilçemizin şehitlerine ithaf edildi. Bu da bizi ayrıca gururlandıran bir durum. Bu yatırımdan dolayı yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak bal ormanının yaşatılması için elimizden geleni yapacağız. Ankara ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunarak dünya ile yarıştığımız bu alanda Kahramankazan olarak üzerimize düşeni yapacağız.”