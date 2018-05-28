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28 Mayıs 2018 16:25

Arnavutluk’ta TİKA iftarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 200’den fazla kişinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Arnavutluk’ta TİKA iftarı

28 Mayıs 2018 16:25


TİKA tarafından Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bürokrat, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve toplumun farklı kesimlerinden oluşan 200’den fazla kişinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. İftar programında konuşma yapan TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çetin, TİKA’nın Arnavutluk ve dünyada gerçekleştirmiş olduğu projelerden bahsederek, Arnavutluk gibi dost ve kardeş bildikleri ülkelere yönelik Türkiye’nin elindeki imkanlar çerçevesinde yardımlarını esirgemediğini, iftar yemeğinde gerek buluşmanın gerekse paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


İftar programına TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, T.C. Tiran Büyükelçisi M.Ahmet Yörük, TİKA Tiran Program Koordinatörü Necip Özay Özütok, Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi, Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, Arnavutluk Tarihi Eserler Enstitüsü Müdürü Arta Dollani, milletvekilleri, Bektaşi Merkezi Başdedesi Edmond Brahimaj, Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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