Arslan: "Emekçiye ve emeğe karşı sorumluluğumuz var"

Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel kurulda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ İl Başkanları, delegeler ve basın mensupları yer aldı.

"Balıkesir Türkiye için tarihsel öneme sahiptir"

Genel kurulda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Balıkesir mücadelemizin yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi var. Başta Bursa şubemiz olmak üzere diğer yakın illerdeki arkadaşlarımızın katkı ve destekleriyle belli aşamaları tamamlayarak bugün şubemizin 1. olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. Balıkesir ilimiz, Türkiye Cumhuriyeti için tarihsel yürüyüşümüzde önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde dışarıdan destek almadan, kurtuluş mücadelesini başaran ve düşman işgaline son veren tek yegane şehirdir. Balıkesir’de olmak ve Balıkesir’de bu kongreyi gerçekleştirmek bizim için büyük bir şeref ve onurdur. Hizmet-İş Sendikamız Balıkesir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Seyit Onbaşı’yı unutamayız"

5 bine yakın üye ile Balıkesir’in büyük bir başarıya imza attığını belirten Arslan, "Balıkesir’de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Allah’a şükürler olsun o güzelliği gerçekleştirmek bize düştü. Seyit Onbaşı anısına Balıkesir Havran’da bulunun bir okulumuzu Hizmet-İş sendikamız olarak yapma görevini üzerimize aldık. 270 kilogram mermiyi ‘Ya Allah’ diyerek havaya kaldıran o büyük insana bu görevimizi yerine getireceğiz. Bu sorumluluğu isteyerek ve severek aldık, inşallah bunu da en güzel şekilde başaracağız" diye konuştu.

15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişimini bütün toplantılarda altını çizerek bir kez daha lanetlediklerini anlatan Arslan, "Aldığımız bir karar gereği, tüm toplantılarımızda ’15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız’ diyoruz. 15 Temmuz’un ülkemiz için ne anlama geldiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Darbe girişiminde ve işgal girişiminde başarılı olamayan emperyalist güçlerin bugün Türkiye için başka hesaplar yaptığını görüyoruz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yeni yaptırımlar bizleri yıldıramaz”

ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına değinen Arslan, "İki bakanımızın neden ABD tarafından hedef alındığını düşünmemiz gerekiyor. Adalet ve İçişleri Bakanlığımız ABD’nin hedefi olmuştur. Bir papaz bahanesiyle bunların olması düşündürücüdür. ABD ile yaşanan vize gerginliğinde de bu papaz yine tutuklu ve cezaevindeydi. Bugün papazın bütün ilişkileri ortaya çıkınca telaşa düştüler. Bu papazın Sur’da ne işi vardı? PKK, FETÖ ve İsrail bağlantıları bir papazın görevi midir? Masum bir papazdan bahsetmiyoruz. Dış güçlerle bağlantılı bir papazdan bahsediyoruz. Bu tezgahların arkasında neler olduğunu hatırlamamız lazım. 15 Temmuz bunlar için önemli. 15 Temmuz’da canını-kanını feda etmiş bir kuruluş olarak bunları unutmayacağız. Devletimize desteğimiz ve katkımız devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

"Emekçiye ve emeğe karşı sorumluluğumuz var"

Emekçiye ve emeğe karşı sorumluluklarının farkında olan bir kuruluş olarak mücadeleye devam ettiklerini ve sendikalaşmanın önünde yaşanan zorlukların teker teker aşılacağı müjdesini veren Arslan, "Bütün bakanlıklarda sendikalaşmanın önündeki engelleri bir bir aştık. Bütün baskıları kırmak için aylarca mücadele verdik. İşçilerimiz o yüzden bizlere güvendi. ‘Asıl iş, yardımcı iş’ ayrımı yapmadan bütün çalışanlarımızı kucakladık. Biz bütün işçiler kadro alacak diye mücadele verdik. Allah’a çok şükür bunu başardık" dedi.

"Merdivenler basamak basamak çıkılır"

Kadro alamayan işçiler için büyük bir mücadele başlatıldığı söyleyen Arslan, "Biz 1 milyona yakın işçimizi kamunun işçisi yaptık. Her şey bitti mi? Hayır. Taşeron sistem yok edilsin derken önce kadro istemiştik. Arkası geldi ve kadroyu aldık. Şunu unutmayalım. Merdivenler basamak basamak çıkılır. Bir geçiş dönemi var. Kadro olayını sakın küçümsemeyin. Eğer siz sendikanıza sahip çıkmazsanız, elinizdeki imkanlardan olursunuz. O yüzden verilen bu mücadeleyi asla unutmayın. Biz bu mücadelede kimseyi ayırmadık, ayrım yapmadık. O yüzden arkamızda binlerce arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.

"Bütün mazlumlara borcumuz var"

Türkiye’nin en büyük sendikası olarak hala yapılması gereken işlerinin olduğunu söyleyen Arslan, "14 milyona yakın kayıtlı işçimizin 1 milyon 800 bini sendikalara kayıtlı. Diğer işçilerimiz bizleri bekliyor. Ülkemizdeki bütün mazlumlar bizden alacaklıdır. Bütün mazlumlara bizim borcumuz var. Üye sayımız 650 bin ama bununla yetinemeyiz, üye sayımızı 6,5 milyonlara yükseltmeliyiz. İş yerlerinde sendikasız olarak bütün arkadaşlarımızı HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “100 Günlük Eylem Planı”na değinen Arslan, planlanan hedeflerin Türkiye ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kudüs ve Filistin’i unutmayalım. Yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlarımızı Kudüs’e davet ediyoruz. Siyonist İsrail Devleti barışı istemiyor. Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarından kovuluyorlar. Umreye ve yurt dışına giden arkadaşlarımızın bir kez de olsa Mescid-i Aksa’ya gitmesini istiyoruz" dedi.