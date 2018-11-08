HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile Kuveyt Sağlık Hizmetleri Sendikası arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Kuveyt'teki sendikalarla ilişkilerimizi arttırıyoruz. Çünkü iki kardeş halkın ve ülkenin birlikte yapabileceği çok şey olduğuna inanıyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 7 Kasım tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikasıyla ikili işbirliği anlaşması yapmak için Türkiye'ye gelen Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyonu'na bağlı Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Husain Sabıl Alazmi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Amır Alazmı, Hamoud Alazemı, Awadh Albaloud ve Genel Sekreter Mohamed Alsedrah'ı HAK-İŞ Genel Merkezinde kabul etti. Ziyarette Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Ziyaret programında konuşan Arslan, Ekim ayında Kuveyt İletişim Çalışanları Sendikası ile konfederasyona bağlı Öz İletişim-İş Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatarak, "Öz Sağlık-İş Sendikamız ile Kuveyt Sağlık Hizmetleri Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız ikili işbirliği anlaşmalarıyla Kuveyt'teki sendikalarla ilişkilerimizi arttırıyoruz" dedi.

Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası'nın Kuveyt'in en eski ve en tecrübeli sendikalarından birisi olduğunu belirten Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile imzalanan ikili işbirliği anlaşmasının her 2 sendika için de faydalı ve olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

"Kuveyt Emirliği ile Türkiye arasında köklü ilişkiler mevcuttur"

Kuveyt Emirliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca olumlu bir çizgide ilerlediğini anlatan Arslan, "Kuveyt Emirliği ile Türkiye arasında köklü ilişkiler mevcuttur. Özellikle Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesine karşı Türkiye ciddi bir tavır almış, işgalin sona ermesi için çaba sarf etmiştir" diye konuştu.

Körfez'de sendikal hareketin en köklü olduğu ülkenin Kuveyt olduğunu söyleyen Arslan, Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyonu'nun uluslararası alanda faaliyet gösteren ITUC'un üyesi olduğunu kaydetti.

"Şehir hastaneleri modeli dünyada bir örnektir"

Arslan, "Türkiye, son 15 yılda sağlık alanında çok büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdi. Sağlık hizmetlerinin hem kalitesini yükselttik hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak standartları yükselttik. Şehir hastanesi modeli Türkiye için çok önemlidir. Bu model aynı zamanda dünyada da bir örnektir" ifadesini kullandı.

"İki kardeş ülke ve halk birlikte çok şey yapabilir"

Sağlık hizmetleri konusunda Kuveyt'le nasıl bir işbirliği yapılabileceği, eğitim anlamında Türkiye'nin sağlık alanındaki değişimi ve başarı öyküsünün paylaşılması konularında neler yapılabileceği konusunda Öz Sağlık-İş Sendikasının deneyimlerinden faydalanmaları gerektiğini belirten Arslan, "İki kardeş halkın ve ülkenin birlikte yapabileceği çok şey olduğuna inanıyoruz. İki kardeş ülkenin sendikacılarıyız. Sendika olarak işbirliği alanlarını araştırmalı, birlikte neler yapabileceğimiz konusunda birbirimizin tecrübelerinden yararlanmalıyız. Bölgenin sendikacılık alanında gelişebilmesi için Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyonu ile işbirliği yapmamız gerekiyor. Çünkü Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyonu bölgedeki en eski, en güçlü ve tarihsel olarak en tecrübeli federasyondur. Bunu yapmak öncelikli olarak bizim işimizdir. O yüzden bu çalışmaları bizim yapmamız gerekiyor. Bunun için olumlu mesajlar vererek hükümetlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunları yaparken de işçi-işveren çatışması değil uzlaşma ile diyalogla sorunlarını çözmeleri gerektiğini anlatmak bize düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

"HAK-İŞ uluslararası alanda çok güçlü bir konfederasyondur"

Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyonu Genel Başkanı Husain Sabıl Alazmi, "HAK-İŞ uluslararası alanda çok güçlü bir konfederasyondur. Bunun için HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın ne kadar çok çaba sarf ettiğini biliyoruz" dedi.

"Bölgesel ve uluslararası alandaki tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz"

Ziyaret amaçlarının Öz Sağlık-İş Sendikası ile Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşması olduğunu söyleyen Alazmi, "Hem bölgesel hem de uluslararası düzeydeki birikimlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşmak istediğimiz için buradayız. Bu ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde sağlık sektöründe ortak eğitim programlarımız olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki sendikacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Alazmi, "Türkiye'deki sendikacılar sadece işçilerin haklarını değil aynı zamanda ülkenin ilerlemesi ve kalkınması için gayret gösteren sendikacılardır. Türk halkını son derece takdir ediyor ve kendilerine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası'nın Kuveyt'te kurulan ilk sendika olduğunu anlatan Alazmi, "Ülkemizde sağlık sektöründe yaklaşık 5 tane faaliyet gösteren sendika var. Sağlık Bakanlığındaki tüm çalışanlar bizim sendikamızın üyesidir. Biz her zaman güçlü bir sendika olmaya çalıştık" dedi.

"İleriye dönük neler yapabileceğimizin kararını aldık"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Öz Sağlık-İş Sendikası ile Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası arasında bugün ikili işbirliği anlaşmamızı gerçekleştirdik. İkili işbirliği anlaşması çerçevesinde biz de Kuveyt'e giderek oradaki faaliyetlerle ilgili ileriye dönük olarak neler yapabileceğimizin kararını aldık" diye konuştu.

Sert, "Öz Sağlık-İş Sendikası olarak zamanla daha da ileriye giderek hem HAK-İŞ'i büyüterek hem de sendikamızı büyüterek Türkiye'de yerli ve milli model bir sendika olmak için gayret göstereceğiz" açıklamasında bulundu.