Arslan ve Akgül’den taksici esnafına ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak’ta hizmet veren taksi duraklarını ziyaret etti. İlk olarak Mamak Caddesi üzerinde bulunan Mamak Taksi Durağı’nı ziyaret eden Akgül ve Arslan ardından Boğaziçi Taksi, Nata Vega Anatolium Taksi, Yeşilbayır Taksi ve Büyükkayaş Taksi Durakları’na giderek esnafla sohbet etti. Durak ziyaretlerinde 24 Haziran seçimlerine değinen Arslan, ilgilerinden dolayı esnafa teşekkür etti. Vatandaşların düşüncelerini ve nabzını en iyi taksicilerin tuttuğunu ifade eden Akgül, vatandaşların beklentileri konusunda bilgi aldı.

Taksicilerin vatandaşın nabzını tuttuğunu kaydeden Arslan, "Taksici esnafımız şehrimizin hem hizmetini gören hem de nabzını tutan önemli bir esnaf kitlemizdir" dedi. 24 Haziran seçiminin ülkenin geleceğine yön verecek bir seçim olduğunun altını çizen Arslan, 24 Haziran’da millet iradesinin çok daha güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağına inandıklarını kaydetti.

Akgül, durakların taksiciler için düzenli bir çalışma noktası olduğunu ve Mamak’ta bulunan taksi duraklarının yenilediklerini kaydederek, "Taksici esnafımız gece gündüz demeden, halkımıza hizmet eden, ekmeklerinin peşinde koşan esnafımızdır. Bugüne kadar taksici esnafımızdan bizlere gelen her türlü hizmet başvurusu imkanlarımız çerçevesinde yerine getirildi. Sorunların çözümünde en etkili yol diyalog yoludur. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 9 yıldır makam odamızın kapısını hiç kapatmadık. Her fırsatta halkımızla iç içe olduk" ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuçların istikrar için önemine değinen Akgül, "24 Haziran Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir kader seçimidir. Bu millet 15 Temmuz’da nasıl birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olmuşsa, 24 Haziran seçimlerinde de Türkiye’nin kazandığı büyüme ve kalkınma ivmesinin devam edebilmesi için kenetlenecektir" şeklinde konuştu.