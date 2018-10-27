Arslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

yıldönümü dolayısıyla açıklamada yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhuriyetimizin teminatı, halkımızın cumhuriyet ideallerini sahiplenme ve koruma iradesidir'' dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arslan yayımladığı mesajda, "29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizin 95. yılını gururla ve onurla kutluyoruz. Cumhuriyete kavuştuktan sonra verdiğimiz büyük mücadelenin sonucunda geçen 95 yıllık zamanda demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli ölçüde mesafe kat edilmiştir. Yapılan yatırımlarla ülkemizin refah seviyesi gelişmiş ülkelerle yarışan bir konumda olduğunu görüyoruz'' ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyetimizin teminatı halkımızın Cumhuriyet ideallerini sahiplenme ve koruma iradesidir''

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Cumhuriyetin siyasal gerilimler ve kısır döngülerden uzak, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasını oldukça önemli bulduklarını kaydeden Arslan, "4 Haziran seçimleriyle uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Irk, din, dil, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin, her Türk vatandaşının ortak varlığı olan Cumhuriyet, geçmişten geleceğe uzanan bir beraberliktir. Cumhuriyetimizin teminatı da halkımızın Cumhuriyet ideallerini sahiplenme ve koruma iradesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, ‘muasır medeniyetler seviyesine' ulaşmak için, çalışma hayatında üzerimize düşen bütün sorumluluklarımızı yerine getirmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. İnandığımız yolda ilkelerimizden vazgeçmeden, duruşumuzu bozmadan inançla, kararlılıkla ülkemizi yükseltmek ve yüceltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aziz milletine hizmet etmenin kutsallığı ve gücünü milletten almanın meşruluğu ile giderek daha da büyüyen ve gelişen ve demokrasisini güçlendiren Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" açıklamasında bulundu.