Aşık Veysel, Başkent sahnesinde

Anadolu'nun usta ozanlarından Aşık Veysel'in hayatı, “Kim Demiş Karanlık” adlı oyunla, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Sahnesinde yeniden canlandı.

Aşıklık geleneğinin son temsilcisi olarak gösterilen dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel'in şiirlerini, sözlerini kısacası sanat hayatını anlatan oyun, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Başkentlilerden tam not aldı.

İlk gösterimde ayakta alkışlandı

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyuna Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, oyunun prömiyerini Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve çok sayıda davetli de izledi.

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler'in yazıp yönettiği “Kim Demiş Karanlık” adlı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Başkentlilerden oyuna yoğun ilgi

Oyundan çok etkilendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Aşık Veysel'i saygıyla andıklarını söyledi.

Gözlerini yitiren, hayata dünya gözüyle değil de gönül gözüyle bakan ünlü ozan Aşık Veysel'in, hayat hikayesinin anlatıldığı oyun ilk olarak 2017 yılında sahnelendi. Başkentlilerin büyük beğenisini toplayan oyunun bugüne kadar 30'u aşkın gösterimi gerçekleşti.