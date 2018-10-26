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Aşık Veysel Sincan'da anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel, doğum yıldönümünde Sincan Belediyesince düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Kültür Çadırında düzenlenen etkinlikte Aşık Veysel'in hem hayatı hem de sanatı anlatıldı; aşıklar da karşılıklı atışmalarda bulunarak sazıyla sözüyle Sincan halkına keyifli saatler yaşattı.


Sincan Belediyesi Anadolu'nun gelenek ve kültürünü Sincan'da yaşatmaya devam ediyor. Kültür Çadırında düzenlenen “Gelenekten Geleceğe Kültür Elçileri” adlı program ile aşık geleneğinin en büyük temsilcisi Aşık Veysel, doğum yıldönümünde anıldı.


Programa Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, Aşıklar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aşık Mustafa Aydın, Aşık Behram Aktemur ve Aşık Adem Aydemir katıldı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı aşıklık geleneği ile Aşık Veysel'i anlattı; Aşık Mustafa Aydın, Aşık Behram Aktemur ve Aşık Adem Aydemir de Anadolu'nun dört bir yanından türküler ve atışmalar seslendirdi.


Aşıkların kendi söz ve yorumları ile okudukları eserler, vatandaşları zaman zaman güldürürken, kimi zaman da ağlattı. Güncel konular ile yaşam kültürünün saza ve söze yansıdığı gecede, türkülerin yanı sıra birbirinden güzel hikayeler de anlatıldı. Sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcisi aşıklar, atışmalarıyla vatandaşlardan alkış aldı.

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