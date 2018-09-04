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04 Eylül 2018 10:47

Aşıklar hem güldürdü hem de hüzünlendirdi

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel değerlerin yaşatılması kapsamında organize edilen Aşıklar Şöleni’nin bir yenisi Ufuktepe kapalı pazar alanında gerçekleştirildi.

Aşıklar hem güldürdü hem de hüzünlendirdi

04 Eylül 2018 10:47


Aşık Kul Nuri, Aşık Muhlis Denizer, Aşık Erol Ergani, Aşık Bayram Denizoğlu, Aşık Mustafa gibi ünlü aşıkların sevenleriyle buluştuğu şölen, hem hüzünlü hem de eğlenceli anlara sahne oldu. Aşıkların atışması sırasında eğlenceli dakikalar yaşayan vatandaşların, ağıt yakılırken duygularına hakim olamadığı göze çarptı. Aşıklar, vatandaşların da eşlik ettiği birbirinden güzel türkü ve deyişlerle alanı dolduranlara unutulmaz bir gün yaşattı.


Her yaş grubuna hitap eden sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Keçiören Belediyesi, bu yaz da eğlencenin ve kültürel etkinliklerin merkezi oldu. Kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Mustafa Ak, “Halk edebiyatımızdan hareketle, saz şairleri arasında karşılıklı yapılan şiir yarışması ya da şiir düellosu olarak günümüze kadar taşıdığımız aşık atışmalarını, kültürel derinliğimizi nesilden nesle aktarmak için organize ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak hem ilgi çeken hem de geçmişimizi günümüze taşıyan her türlü projeye tam destek veriyoruz. Bugün düzenlediğimiz aşıklar şöleninde vatandaşlarımızın memnuniyetini gözlerinden okuyabilmek bir siyasetçi olarak beni mutlu ediyor” diye konuştu.




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