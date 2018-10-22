ASKİ “Baraj Havzaları Koruma Planı”için ilk adımı attı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'ya içme suyu temin edilen baraj havzalarını korumak amacıyla “Baraj Havzaları Koruma Planları” hazırlama çalışmaları için düğmeye bastı.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Havza koruma planları ile hem içme suyu kaynaklarını koruyacağız hem de havza çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz” dedi.

Baraj havzaları koruma planı toplantısı

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak Çamlıdere Baraj Havzası ve onu besleyecek olan Gerede Ilısu Deresi Besleme Alanı için ön inceleme Havza Çalışma Toplantısı Çamlıdere'de gerçekleştirildi.

Baraj havzasında yaşayan vatandaşlarında katıldığı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve muhtarlar katıldı.

Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı Regülatörü Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi kapsamında yapılan toplantıda, proje ekibi yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Kınacı: “Proje sayesinde kimse mağdur olmayacak”

Projenin önemi ve kapsamını anlatan Kınacı, ASKİ ve paydaşları tarafından hazırlanacak planla hem havzada yaşayanların mağduriyetlerinin giderileceğini hem de su kaynaklarının korunacağının altını çizdi.

Baraj Havza Koruma Planlarının ASKİ'nin yanı sıra karar verici makamlar, uzmanlar, plandan etkilenecekler ve paydaşlarla birlikte hazırlanacağına dikkat çeken Kınacı, vatandaşlara açık olacak toplantıların Aralık, Şubat ve Nisan aylarında da devam edeceğini söyledi.

Ortak akıl vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın belediye hizmetlerinde “ortak akıl” ilkesi doğrultusunda çalışmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Kınacı, şöyle konuştu:

“Paydaşların bir araya geldiği bu toplantıların oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Planların şekilleneceği ve netlik kazanacağı bu toplantılar dışında yazılı itirazlarıdeğerlendireceğiz. Tüm değerlendirmelerin neticesinde plana son haliniverdikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayına sunacağız. Alınan onayın ardından da Havza Koruma Planını uygulamaya başlayacağız.”

Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar barajlarını bir sistem olarak dikkate alarak, Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme çalışmasına Kasım ayı itibarıyla başlanacağını açıklayan Kınacı, Kavşakkaya ve Çubuk 2 barajları için de Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesinin ise 2018 yılı içinde ihale edileceğini ifade etti.