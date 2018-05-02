Dr. Cumali Kınacı, Gölbaşı ve Bala ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için “ortak akıl” vurgusuyla başlattığı çalışmalar kapsamında Büyükşehir birimleri, vatandaşla ve muhtarlarla sık sık bir araya geliyor. ASKİ Genel Müdürlüğü de bu kapsamda Gölbaşı ve Bala ilçelerinde bulunan muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Bala Belediye Başkanvekili İsmail Akın Özer’in katıldığı toplantıda, mahallelerin atık sudan içme suyuna, altyapıdan aboneliklere kadar yaşadıkları sorunları ile talepleri konuşuldu.

İlçe ve mahallerdeki su ve altyapı sorunlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, ilçelerin su kayıplarını en aza indirmek için çalışacaklarının altını çizdi. ASKİ’nin temel ihtiyaçlar noktasında her türlü planlama çalışmasını yapacağını belirten Kınacı, taleplerin tek tek inceleneceğini söyledi.

Toplantı sonrasında ASKİ Genel Müdürü Kınacı, Başkent’teki tüm ilçelerin muhtarlarıyla istişarelere devam edeceklerini belirterek, ilçelerin su ve alt yapı konusundaki tüm önerilerini dinleyerek, “ortak akıl” ile çözüm yolları üreteceklerini vurguladı.