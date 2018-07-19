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19 Temmuz 2018 10:40

ASKİ ve Mamaklı muhtarlarla alt yapı istişaresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü himayesinde Mamaklı muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

ASKİ ve Mamaklı muhtarlarla alt yapı istişaresi

19 Temmuz 2018 10:40

Toplantıda konuşan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım, ’’Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek ilçe belediyemiz olarak Mamak’ın sağlam alt yapıya kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz’’ dedi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce Mamaklı muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Muhtarların istek, öneri ve taleplerini dinleyen yetkililer, sık sık bir araya geleceklerinin altını çizerek, ’’İlçelerimizin sorunsuz alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ açıklamasında bulundular. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım, muhtarların önemli görevler üstlendiklerini kaydederek, ’’Muhtarlarımız mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. Sizler sayesinde ilçemizde yapılması gerekenleri daha net görüyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek ilçe belediyemiz olarak Mamak’ın sağlam alt yapıya kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Mamak’ın alt yapısının masaya yatırıldığı toplantıda Mamaklı muhtarlar söz alarak, mahallelerin sorunlarını, istek ve taleplerini iletti. Muhtarların ortak isteği alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısının sağlamlaştırılması oldu. Muhtarların taleplerini dinleyerek not eden ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, taleplerin yerine getirilmesi için çalışacaklarının altını çizerek, Ankara’nın tamamında çalışmalar yaparak alt yapı sorunlarını çözdüklerini ve sağlam alt yapı ile sağlam gelecek inşa ettiklerini kaydetti. Muhtarlar için özel olarak oluşturulan Whatsapp hattının faydaları da dile getirilirken, muhtarlar uygulamadan çok memnun olduklarını, sorunlarına kısa sürede cevap bulduklarını söyledi.


Mamak Belediyesinin ev sahipliğinde Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantıya Kınacı ve Yıldırım’ın yanı sıra ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Su ve Kanalizasyon İşletme Başkanı Tarkan Cineviz, Mamak Belediye Başkanvekili Erdal Ak, ASKİ Mamak Şube Müdürü Ercan Zengin, Mamak Belediyesi birim müdürleri ve Mamaklı muhtarlar katıldı.




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