Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, ASKİ Kızılcahamam Bölge Müdürü İsmail Çınar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, milletvekili adayları ve mahalle muhtarları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Muhittin Güney, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ve heyetine hoş geldiniz diyerek, “Mahallelerde ASKİ tarafından yapılması gereken çalışmaları birebir dilek ve temennilerin iletilmesi için mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Burada karşılıklı bilgilendirmelerde bulunacağız ve ilçemize yapılması gereken eksik olan ne varsa onları konuşacağız” dedi.

Toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Ankara genelinde başlatmış olduğumuz ilçe toplantılarımıza Kızılcahamam ile devam ediyoruz. Kızılcahamam’ın sorunlarını 2018 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bölge müdürlüğümüz, sizlerden gelen istekleri bizlere iletiyor ve gelen dilekçelere göre çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.