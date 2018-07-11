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11 Temmuz 2018 11:51

ASKİ’den 45 yeni içme suyu arıtma tesisi

ASKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu kalitesini artırmak için bu yılın başından itibaren 13 farklı ilçede 45 yeni “paket su arıtma tesisi”ni devreye soktu.

ASKİ’den 45 yeni içme suyu arıtma tesisi

11 Temmuz 2018 11:51


ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Başkent’in en ücra noktasındaki yerleşim yeri dahil her bir abonesine yeterli miktar ve kalitede su temini sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. ASKİ’nin bir yandan suyu yetersiz olan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarını geliştirmeye, diğer yandan da kullanılan mevcut suyun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiğine dikkati çeken Kınacı, “Önceliğimiz içme suyunun kalitesini yeni arıtma tesisleri kurarak daha da iyileştirmek” dedi.


Bu yılın başından itibaren 7 aylık sürede mevcut 57 paket arıtma tesisine ek olarak 45 yeni paket içme suyu arıtma tesisi daha hizmete girdi. Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Kalecik, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerinde köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 45 köy, paket içme suyu arıtma tesisine kavuştu.


Yeni kurulan arıtma tesisleri ile özellikle kuyulardan temin edilen sularda görülen sertliğin ve diğer bazı kimyasal bileşenlerin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Hizmete alınan 45’i yeni toplam 102 paket arıtma tesisiyle içme ve kullanma suyu kalitesinde iyileştirme sağladık” diye konuştu.


Kınacı, ekiplerin anında müdahale ederek tedbir aldığını kaydetti.




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