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29 Haziran 2017 11:28

ASKİ’den adresinden ayrılan vatandaşlara uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Ankaralıların kullanmadıkları su aboneliklerini iptal ettirmeleri için uyarıda bulundu.

ASKİ’den adresinden ayrılan vatandaşlara uyarı

29 Haziran 2017 11:28


Su aboneliği talebinde bulunan vatandaşlar ile ASKİ arasında sözleşme imzalandığını belirten yetkililer, imzalanan bu sözleşmenin, taraflardan birinin talep etmemesi durumunda sürekliliğini koruduğunu söylediler.


İmzalanan sözleşmenin, taraflardan birinin talebiyle sona erdiğini kaydeden yetkililer, "Sözleşmesi devam eden abonelerimiz, bulundukları konuttan veya işyerinden ayrılırken, sözleşmeyi iptal ettirmek zorundadır. İptal etmedikleri takdirde, o adrese taşınıp suyu kullanan ve ödemeyen kişilerin su borcundan sorumlu olur. Çünkü borç, abonelik kimin üstüne ise o kişiye tahakkuk ettirilir. Yani sorumluluk, sözleşme sahibinin üstündedir” ifadelerini kullandı.


Yetkililer, bu nedenle taşınma, yıkım, kiralama vb nedenlerle adresten ayrılındığı durumlarda, ortaya çıkabilecek ihtilaf ve borçlarla karşı karşıya kalmamak için sözleşmesini iptal ettirilmesi gerektiğini bildirdi.




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