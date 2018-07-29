ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Başkentliler arıtma işlemleri büyük bir titizlik içinde gerçekleştirilen şebeke suyunu gönül rahatlığıyla içebilirler" dedi.

Bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin musluklardan akan suda klor tadı ve kokusu aldıklarına yönelik şikayetlerini farklı 26 noktada kurulan ara klorlama istasyonuyla giderdiklerini söyledi. Yeni hizmete alınan ara klorlama istasyonları hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, İvedik Arıtma Tesisi çıkışındaki tek noktadan klorlama yapılması yerine içme suyu şebekesindeki çeşitli depo ve pompa istasyonlarında 26 ara klorlama istasyonu kurduklarını söyledi. Kınacı, "Yeni kurulan istasyonlar sayesinde hem daha etkili dezenfeksiyon yapılmasını hem de hissedilen klor tat ve kokusunun azaltılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle metropol ilçelerde yaşayan vatandaşlardan içme suyunda aldıkları klor tat ve kokusu sebebiyle musluk suyunu kullanamadıkları yönünde sıkça şikayet aldıklarını vurgulayan Kınacı, "Abonelerimizden bize ulaşan bu şikayetleri anında değerlendirerek çalışma başlattık. Öncelikle farklı noktalardaki klor seviyelerini değerlendirdik. Bunun sonucunda daha etkili dezenfeksiyon ve buna karşılık daha düşük dozlarda klor verilmesini sağlayacak ara istasyonların kurulması gerektiği sonucuna vardık. Bu yeni klorlama sisteminde ara istasyonlardan verilen klor seviyeleri ile şebekelerin en uç noktalarında, standartlarda verilen bakiye klor değerlerinin de sağlandığını saptadık. Yapılan bu çalışmaların ardından farklı noktalardan musluk sularında alınan numunelerde sudaki klor tadının nispeten düzeldiği ve klor kokusunu azaldığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

Kınacı, içme suyu şebekesindeki çeşitli noktalarda yapılan bakiye klor ölçümlerinin Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olduğunu vurgulayarak, şehir şebekesinin çeşitli noktalarında yapılan ölçümler bakiye klor konsantrasyonlarının 0,3 ila 0,7 mg/L arasında kaldığının tespit edildiğini ve bunun da 1.0 mg/L serbest klor düzeyi açısından uygun olduğunu kaydetti.

Kınacı, Başkentlilerin arıtma işlemlerinin büyük bir titizlik içinde gerçekleştirilen şebeke suyunu gönül rahatlığıyla içebileceklerinin altını çizdi.