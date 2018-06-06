Kınacı, ’’Sık sık taşkın yaşamamak için dere üzerinin kapatılmaması, arazi yüzeyinin geçirimsiz olmaması, yağmur suyu ızgara ve kanallarına tıkayıcı madde dökülmemesi, dere yataklarını daraltacak şekilde inşaat yapılmaması, imar planlarında taşkının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır’’ dedi.

Son dönemde Başkent’te meydana gelen aşırı yağış sonrası oluşan sel sularıyla birlikte yağmur suyu drenaj kanallarının tıkanması üzerine ASKİ vatandaşları uyardı. Hafriyat atıkları başta olmak üzere yağmur suyunun taşıdığı yabancı maddeler nedeniyle su kanallarının tıkandığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, kanalların ve yağmur suyu ızgaralarının ASKİ ekipleri tarafından sık sık temizlendiğini belirterek, ’’Yağmurların taşıdığı atıkların yanı sıra vatandaşlar tarafından rögar ve ızgaraların içine ne yazık ki inşaat atıkları atılıyor. Bu atıklarla tıkanan yağmur suyu hatlarında su akışı sağlanamadığı için de taşkınlar ve sel meydana geliyor. Su kanallarını çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getiren ve eline geçeni mazgallar ve dere yataklarına atan maalesef bazı duyarsız vatandaşlarımız var. Bunların yanı sıra inşaat mevsimi olan yaz aylarında korunmasız bir şekilde bırakılan inşaat malzemeleri ani bastıran yağmurlarla sürüklenerek, mazgal aralarından geçerek hatların tıkanmasına, devamında da taşkınlara neden oluyor’’ ifadelerini kullandı.

Başkentlileri yapılan yatırımlara sahip çıkmaya çağıran ve su kanallarına, dere yataklarına çöp, moloz ve yabancı madde atanları ALO 153 numaralı Mavi Masa’ya bildirmelerini isteyen Kınacı, ’’Biz ASKİ olarak yağmur suyu ve atık su (kanalizasyon) kanalları, yağmur suyu kanalları, mazgallar ve dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında bin 700 kilometre atık su-yağmur suyu hattında temizlik yaptık. Ekiplerimiz geçen yıl boyunca 58 bin adet atık su ve yağmur suyu bacasının bakımı ile bağlantı hatları dahil toplam 73 bin adet ızgaranın da temizliğini gerçekleştirdi. Sık sık taşkın yaşamamak için dere üzerinin kapatılmaması, arazi yüzeyinin geçirimsiz olmaması, yağmur suyu ızgara ve kanallarına tıkayıcı madde dökülmemesi, dere yataklarını daraltacak şekilde inşaat yapılmaması, imar planlarında taşkının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır’’ şeklinde konuştu.

ASKİ ekiplerinin hafriyat atıkları ve aşırı yağışlarla taşınan maddelerin yer yer tıkadığı su kanallarına anında müdahale ederek giderleri açtığını kaydeden Kınacı, meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak muhtemel şiddetli yağışlar ve taşkınlara karşı ekiplerin hazırda beklediğini söyledi.