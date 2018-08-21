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21 Ağustos 2018 10:40

ASKİ’den kurban atıkları uyarısı

ASKİ Genel Müdürü Prof.

ASKİ’den kurban atıkları uyarısı

21 Ağustos 2018 10:40

Dr. Cumali Kınacı, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban atıkları konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Kınacı, bu atıkların atık su kanalları ve yağmur suyu kanallarını tıkadığına dikkat çekti.


Kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarına atılmasının ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Kınacı, dere yataklarının kirlenmesi ve kötü koku nedeniyle halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.


Sokaklardaki mazgal içlerine atılan çöp torbaları başta olmak üzere boş damacanalar, hafriyat atıklarının su baskınlarına neden olduğunu ifade eden ASKİ Genel Müdürü Kınacı, şöyle konuştu:


“Bazı vatandaşlar, Kurban atıklarını da kanallara atıyor. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor."


ASKİ ekipleri bayramda 7/24 hizmet verecek


Kınacı, Kurban Bayramı tatili süresince de hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve 7/24 saat esasına dayalı çalışacağını da ifade etti.


Kınacı, kurban atıkları konusunda vatandaşlara bir kez daha duyarlı olmalarını hatırlatarak, “Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda daha duyarlı olmalarını ve kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu vesileyle Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.




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