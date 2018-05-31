OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, ’’Sanayiciler olarak OSB’lere uygulanan uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini, elektrikte daha önce uygulanan ulusal tarife uygulamasına devam edilmesi talep ediyoruz’’ dedi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olan elektrikte zamlı tarifenin gözden geçirilmesini istedi. Organize Sanayi Bölgeleri için yoğun bir gündem haline gelen enerji konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdaş, ’’1 Nisan tarihinden itibaren EPDK tarafından uygulamaya konulan tarife ile yıllık 50 milyon kilowatsaat (kwh) üzerinde elektrik tüketimi olan Organize Sanayi Bölgelerinde elektriğe zam yapıldı. Sanayiciler olarak OSB’lere uygulanan uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini, elektrikte daha önce uygulanan ulusal tarife uygulamasına devam edilmesini talep ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ASO 1. OSB’de yıllık 540 milyon kwh elektrik tüketildiğinin altını çizen Akdaş, ’’2017 yılında elektriği ortalama 18,5 krş/kwh bedelle alabilirken, 2018 yılı Nisan ayında bu fiyat 26 krş/kwh’a çıktı. Elektrik enerji birim maliyeti ek maliyetler hariç yüzde 40,5 oranında zamlandı. Getirilen bu son kaynak tarifesi yönetmeliği ile sanayiciler, her ay değişken maliyetli birim fiyatla enerji satın almak durumunda kalıyor. Ayrıca sanayicimiz elektrik maliyetini net olarak en erken tüketimlerinden 40 gün sonra öğrenebilmektedir. Diğer bir deyişle sanayicilerimiz üretimin en önemli girdilerinden olan enerji maliyetinin nihai maliyetlerine ne kadar yansıyacağını bilememektedir. Elektrik fiyatlarındaki bu belirsizlik sebebiyle üretirken kaça mal edileceğinin bilinmemesi sıkıntı oluşturmaktadır. Ülkemizin 2023 ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde en önemli rolü yine OSB’ler üstlenecektir. OSB’ler olarak bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Söz konusu oluşan yeni tarifenin yeniden gözden geçirilerek ülke ekonomisi için çalışan sanayicilerimizin enerji maliyetlerinin azaltılması ve kaç paraya tüketeceklerini üretirken bilmeleri için bazı düzenlemelerin yapılmasının gerektiği inancındayız’’ şeklinde konuştu.