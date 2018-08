Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformu üyesi başkanları ve Ankara Sanayi Odası meclis üyeleri, Türkiye’nin ekonomisine yönelik gerçekleştirilen finansal saldırıya ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir Türkiye ekonomisinin kırılgan bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yapmış olduğumuz gelişmeler, yaşamış olduğumuz gelişmeler, küresel ekonomik ticaret ve siyasi savaşların Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz yansımalar var. Aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye’nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçten ülkemizin en kısa zamanda çıkacağından hiç kuşkumuz yoktur"

Ekonomide ortaya çıkan kırılgan yapının aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Özdebir, "İş dünyası olarak dolar ve euro borcumuz vardır ancak piyasadaki asimetrik bilginin aksine bunların karşılıkları mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda bulunarak ve devletimizin güvencesi altındadır. Biliyoruz ki kendi kaynağını kendisi oluşturabilen bir ülke haline gelmek zorundayız. Yaşamakta olduğumuzu ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceğinden ve bu süreçten ülkemizin en kısa zamanda çıkacağından hiç kuşkumuz yoktur. İş dünyası olarak buna inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için yükümlülüklerimizin farkındayız. Bu bağlamda daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam edeceğiz. Ekonomide ortaya çıkan kırılgan yapının aşılması mevcut işletmelerimizin yaşatılmasına bağlıdır. Bu işletmelerin sağlanacak teşviklerle yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek mal üreten işletmelere dönüşeceği aşikardır. Bu tür yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir faktördür. Cebinizde taşıdığınız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bu borcu tahsis etmenin tek yolu da TL’ye dönmektir. Milli çıkarları her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için mili bir ekonomiye sahip olunması gerektiğinin düsturuyla hareket etmekteyiz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda millet ve devletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.