ASO Başkanı Özdebir: “Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır”

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) düzenlediği Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır” dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) düzenlediği ve 5 Afrika ülkesinin büyükelçisinin katıldığı “Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısı” başladı.

Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçilerin katılımıyla gerçekleşen toplantının Türkiye'nin işbirliği açısından faydalı geçmesini dileyerek, “Türkiye, aramızda kadim bir dostluk ilişkisi olan Afrika kıtasına hiçbir zaman diğer batılı ülkelerin baktığı gibi bakmamıştır. Türk girişimcileri olarak, emperyalizm ve sömürgecilik kıskacından ancak 20'nci yüzyılda kurtulmayı başarmış olan Afrika ülkeleri ile olan ticaretimize, hep kazan kazan mantığı ile yaklaşmaktayız. Türk toplumu olarak her şeyden önce dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlara aynı bakış açısıyla yaklaşıyoruz, zaten bu bizim inancımızın gereği” dedi.

Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız da her Afrika seyahatinde, atalarımızın diğerleri gibi Afrika topraklarını sömürmediğini, böyle bir amaç gütmediğimizi açık yüreklilikle söylemektedir. Diğer taraftan Batılı ülkelerin geçmiş karneleri hepinizin malumu, ortadadır. Bugün bile hâlâ, bu kıta üzerinde, sırf hammadde kaynaklarının kontrol altına alınmasına yönelik oynanan oyunları hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Emperyalizm, üzülerek söylüyorum ki bitmedi, yalnızca kaynakları değerlendirebilmek için şekil değiştirdi.”

“Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır. 1998 yılında Afrika Eylem Planının kabulüyle ülkemizin Afrika'ya yönelik ilgisi artmış; ticaret hacminin arttırılmasını teminen teşvikler ve yeni tedbirler uygulanmaya başlamıştır” diyen Özdebir, “Son 15 yılda Afrika ticarette yeni rotamız olmuştur. 2005 yılı 'Afrika Yılı' ilan edilmiş, yeni büyükelçilikler ve ticaret müşavirlikleri açılmış, tüm kıtayı kapsayan zirveler düzenlenmiştir. Tüm bu faaliyetler neticesinde 2002'de Afrika'daki 12 ülkede büyükelçiliğimiz varken bugün 40'ın üzerine çıkmış, ticaret müşaviri sayımız 25'i geçmiştir” ifadesini kullandı.

Ticaret hacmi 6 kat arttı

Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerdeki bu gelişmeler sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 16 yılda 6 kat artarak 20 milyar doları aştığını kaydeden Özdebir, “2023 hedefi 50 milyar dolardır. 2017 yılı itibari ile Afrika kıtasında Türk müteahhitlerin inşaat faaliyetleri 6 milyar doları geçmiştir. Son on yılda yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyüyen Afrika ülkeleri, potansiyel olarak inanılmaz boyutlardadır” şeklinde konuştu.

“Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu kanaatindeyim”

Özdebir, şöyle devam etti:

“Büyüme ile ortaya çıkan kentleşme ve modernizasyon, alt yapı ve üst yapı yatırımları için ülkemiz iş adamlarına da imkanlar sunmaktadır. Enerji alanında yeni gereksinimlerin ortaya çıkması, Türkiye gibi son dönemde enerjinin her alanında yatırım gerçekleştiren ülkemiz iş adamlarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu kanaatindeyim. Hepinizin bildiği üzere ekonomik olarak zor günlerden geçmekteyiz. Geçmiş tecrübelerimiz bize göstermiştir ki; bu türden zor dönemlerde firmalarımız dış pazarlara yönelmekte ve bu şekilde performanslarını artırabilmektedirler. Türkiye iç pazarının büyük olmasından dolayı, pek çok firmamız iç talep daralmadıkça dış pazarlara ilgi göstermemektedir. Aslında bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk sanayicisi, KOBİ'leri açısından Afrika çok önemli bir fırsattır, tüm firmalarımızın sonuna kadar bu fırsatları takip etmesi gerekmektedir."

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Tanzanya DEİK İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer, Uganda DEİK İş Konseyi Başkanı Ercan Ata'nın da konuşma yaptığı toplantı, büyükelçilerin Afrika'ya dair sunumları ve konuşmaları ile devam ediyor.