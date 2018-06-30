ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı

döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı. Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin finansman ihtiyacını karşılayamadığı müddetçe kur makasının süreceğini belirterek, "Bunun sonuçlarını 2018 yılında yaşayacağız" dedi.

ASO’nun 16. döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyonkarahisar’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in yanı sıra Meclis ve Komite üyeleri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin erkene alınmasının ülkenin menfaatleri açısından hayırlı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü dile getiren Özdebir, "Bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Sanayicilerin bürokrasiden kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirten Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni büyütmek için 6 senedir uğraştıklarını, buna karşın bir metrekarelik bile kamulaştırma yapılamadığını ifade etti. Özdebir, ASO 2. ve 3. OSB’de yaşadıkları bazı sıkıntıları aşmakta da güçlük yaşadıklarını ifade etti.

Enflasyon ve kur kıskacının herkesi sıkıştırdığını dile getiren Özdebir, 2018 bilançolarında artan faiz yükü ile kur farklarından doğan zararların görüleceğini söyledi. Türkiye’nin finansman ihtiyacını karşılayamadığı müddetçe kur makasının süreceğini belirten Özdebir, "Bunun sonuçlarını 2018 yılında yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Cari açığın da önlenmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, bu konudaki çeşitli tedbirlerin alındığını kaydetti. Ara mal ithalatının düşmesini ümit ettiklerini ifade eden Özdebir, "Reel sektör bu kadar borçluyken piyasaların daraltılması, tekerleğin dönmesine mani olmak, firmalarımızı likidite açısından daha büyük sıkıntıya sokar. Halbuki firmalarımızın bu borçluluk altında hayatta kalabilmeleri için piyasalardaki hareketliliğin devam etmesi lazım. Çarkların dönmesi lazım ki teker kar toplayabilsin" dedi.

Özdebir, Türkiye’de talep yönlü bir enflasyon baskısından ziyade maliyet yönlü bir enflasyon baskısı olduğuna dikkati çekerek, "En temelinde de ithal girdilerin fazla olmasından dolayı kur farkından kaynaklanan bir enflasyon var. Yerli malı tercih etmemiz lazım. Yerli üretimin miktarını da artırmamız lazım ki birim başına düşen maliyetleri azaltıp enflasyonu aşağı çekebilelim" diye konuştu.

İki oturumda gerçekleştirilen toplantının öğleden sonraki bölümünde ise ASO projeleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Ardından ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in moderatörlüğünde 35 Meslek Komitesi’nden gelen sorun ve öneriler ele alındı.