ASO, OSB tecrübesini Kıbrıs’a aktaracak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret etti. Her iki odanın yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs ekonomisinin büyük bir kısmının ticarete ve ithalata dayandığını belirterek, "Ekonomimiz ağırlıklı olarak turizme endeksli. Buna bir de yüksek öğretimi dahil edebiliriz. Ülkemizin üretim yapabilen bir konuma gelmesi için organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Kıbrıs’ta organize sanayi bölgesi kurulması konusunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan destek istedik. Kendileri bize destek vereceklerini dile getirdiler. Ankara’da ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini de gezdik ve çok etkilendik. Bir benzerinin Kıbrıs’ta kurulmasını arzu ediyoruz. Bizim en önemli eksiğimiz tecrübe. Ankara Sanayi Odası ise bu tecrübeye fazlasıyla sahip ve biz de bu tecrübelerden faydalanarak ekonomimizin üretim ayağını da gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

ASO Başkanı Özdebir ise heyete ilk olarak Ankara sanayisi hakkında bilgiler verdi. Ankara’nın başkent olmasının yanında önemli bir sanayi şehri haline geldiğini dile getiren Özdebir, "Ankara sanayisi Türkiye genelinden farklı olarak özellikle ileri teknolojinin yoğunlaştığı, Türkiye’de yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir şehir haline geldi. Aklınıza gelebilecek her türlü ürün Ankara’da üretilmekte. Özellikle savunma sanayii, elektrik-elektronik, iş makineleri, fabrikasyon metal ürünleri, ofis mobilyaları, bayan tekstil, medikal sektörü, bilişim ve inşaat sektörlerinde önemli bir üretim merkezi haline geldi" diye konuştu.

Kıbrıs’ta sanayileşme politikası dahilinde yatırımlar yapılabileceğine dikkat çeken Özdebir, "Kıbrıs’ta organize sanayi bölgeleri kurulabilir. Organize sanayi bölgeleri ile ilgili çok önemli tecrübelerimiz var. ASO olarak Kazakistan Çimkent ve Rusya St. Petersburg başta olmak üzere bazı ülkelerde Türkiye tarzı OSB kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Gerek ülke olarak gerekse organize sanayi bölgeleri olarak çok önemli tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerimizi yavru vatan için de paylaşmaya hazırız" dedi.

Özdebir daha sonra OSB’lerle ilgili mevzuatları ve uygulamaları içeren bir dosyayı da Başkan Candan Avunduk’a teslim etti.